Netflix : la ressemblance frappante entre le personnage de Marina Foïs et Sandrine Rousseau

Dans « En place », la prochaine série diffusée sur la plate-forme de streaming américaine, l’actrice de « Papa ou maman » incarne une femme politique qui rappelle immédiatement la députée d’Europe Écologie-Les Verts.

Sur une affiche de campagne, une femme aux cheveux bruns, coupe courte, et ce slogan « En vert et contre tous ». Ce n’est pas Sandrine Rousseau, mais Marine Foïs. La ressemblance est pourtant frappante. Dans un article publié le 28 octobre, Vanity Fair a révélé le prochain rôle de l’actrice française dans la série «En place ». Une candidate éco-féministe dont les convictions autant que les traits rappellent à s’y méprendre ceux de la députée d’Europe Écologie-Les Verts. Une femme nommée Corinne Douanier, dont le nom fait lui-même écho à Henri Rousseau aussi appelé « Le douanier Rousseau ». « On a créé notre propre monde, mais je ne dirais pas qu’elle m’ait “inspiré” », a expliqué le réalisateur Jean-Pascal Zadi à Vanity Fair, même s’il reconnaît « bien aimer » Sandrine Rousseau.

Capture d’écran du compte Twitter de Sandrine Rousseau

La réaction mitigée de la députée

L’annonce de cette ressemblance a fait réagir la principale intéressée. Le jour-même, Sandrine Rousseau a reposté l’article sur Twitter et commenté « Vous n’êtes pas prêt.es ! Moi non plus d’ailleurs) », accompagné de l’émoji avec une goutte sur le front. Une émoticône qui semble bien représenter les émotions de la députée. « J’avoue que je crains un peu les choses. J’adore Marina Foïs, j’adore Jean-Pascal Zadi et vraiment je compte sur [eux] », a-t-elle plaisanté sur BFMTV. Avant de lancer un appel aux deux acteurs : « J’aimerais beaucoup assister à la première, c’est un petit message que j’envoie ! » Pour les autres, la diffusion de la série est prévue pour 2023, sur Netflix.

