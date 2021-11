Ne vous faites pas de mauvais sang  : ces culottes menstruelles sont à -25% pour le Cyber Monday

Si vous souhaitez passer à une protection hygiénique économique, efficace et confortable, Repeat a la solution qu’il vous faut pour saigner OKLM !

Tous les mois, Dame Nature vient sonner à la porte et nous rappelle que la semaine qui arrive va nécessiter un peu d’organisation. Que vos règles soient douloureuses ou supportables, que votre flux soit normal ou abondant, il faut trouver la solution qui vous convient pour passer vos journées au sec !

Et depuis quelque temps, il y a du changement dans les dessous. Exit les serviettes et les tampons pleins de produits chimiques, la culotte menstruelle fait de plus en plus parler d’elle !

Réutilisable et 100% lavable à la machine, la culotte de règles peut être une solution efficace — très absorbante, elle peut convenir pour éviter de passer la journée à demander à votre collègue si vous avez une tache sur votre super jean blanc.

Tanga, boxer, shorty il y en a pour tous les goûts et pour toutes les tailles. Si vous vous faites un sang d’encre à l’idée de développer un syndrome du choc toxique ou que tout simplement les protections jetables à quatre euros le paquet vous révoltent, les culottes de règles ont des chances de vous séduire.

Confortable, économique et zéro déchet : si vous souhaitez sauter le pas et essayer la culotte menstruelle la marque Repeat vous offre -25 % sur tout le site pour le Black Friday.

Découvrez les culottes menstruelles Repeat : -25% sur tout le site

Repeat : des culottes menstruelles dans les règles de l’art

« USE IT. WASH IT. REPEAT. » (utilisez, lavez, recommencez), c’est le mantra de ces culottes menstruelles. Repeat combine confort et amour de la planète grâce à ses culottes réutilisables pendant cinq ans.

Les fondatrices ont pour premier combat de lutter contre la précarité menstruelle. Elles sont fatiguées des protections hygiéniques trop chères et on ne peut qu’être d’accord ; Repeat propose donc aux femmes d’accéder à des produits de qualités à un prix abordable. La marque est certifiée par le label Oeko-Tex qui atteste de la qualité sanitaire et écologique du textile.

Pas de string, boxer, de motifs ou de paillettes : Repeat propose des culottes menstruelles noires vendues par trois, et basta. Il existe un modèle basique et un modèle postpartum pour accompagner les femmes durant leurs règles qui peuvent être plus abondantes après un accouchement. Elles sont ultra-confortables mais peuvent vous paraître un peu épaisses pour les mettre sous un jean trop serré ! Ces culottes s’adaptent à toutes les morphologies d’une taille 34 au 52.

Pour réussir à mener ce combat contre la précarité menstruelle et que les choses bougent, il faut commencer par lever le tabou sur les règles. Pour ça, Repeat veut sensibiliser les filles dès l’adolescence et les accompagner dès leurs premières règles avec bienveillance. La marque a donc développé des culottes Teen allant d’une taille 3XS à S mais aussi le guide numérique Repeat pour les premières règles.

Les lots de trois culottes sont en ce moment à 29,90€ au lieu de 39,90€. Basique, postpartum ou teen : Repeat ne fait aucune différence, ces collections sont toutes aux mêmes prix et vous offre la possibilité de payer en trois fois ! De plus les livraisons sont rapides : sous deux à trois jours.

Ces petits prix sont expliqués par la fabrication qui est faite en Chine. C’est à noter pour celles qui se préoccupent de la provenance de leurs achats.

Les culottes menstruelles Repeat en bref

Produits de qualités : certifié par le label Oeko-Tex

D’une taille 3XS pour adolescente à un 52

à un 52 Vendues par trois à petit prix avec une possibilité de payer en plusieurs fois

Repeat offre -25% sur l’ensemble de son site

Repeat vous offre -25% sur tout son site. Ces lots de culottes menstruelles sont à 29,90€ au lieu de 39,90€. Dépêchez-vous cette offre n’est disponible que jusqu’au 30 novembre 2021 !

