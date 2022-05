Mylène Farmer va sortir un nouvel album plein d’invités : Woodkid, Aaron, Moby…

Après Désobéissance, Mylène Farmer rempile pour un douzième album studio prévu pour la fin d’année. L’infatigable autrice de « Désenchantée » et « Sans contrefaçon » a d’ores et déjà annoncé « Nevermore », une tournée des stades prévue pour 2023.

Près de 40 ans de carrière dans les pattes, plus d’une dizaine d’albums à son actif, et des millions de fans à travers le monde, où Mylène Farmer s’arrêtera-t-elle ? Pour ce nouveau disque, la chanteuse prend un bol de nostalgie avec des collaborations très années 2000.

Des collaborations de doux dingue entre nostalgie et renouveau

L’icône, aussi discrète sur les réseaux sociaux que créative dans sa carrière, retrouvera donc Moby avec qui elle avait chanté « Sleeping away (Crier la vie) » en 2006. Archive sera aussi de la partie. Le collectif rock progressif et trip-hop anglais a déjà collaboré avec l’artiste en 2010 pour son album Bleu Noir avec trois titres mythiques « Diabolique mon ange », « Leila » et « Light Me Up ».

Mais quelques chanceux auront la chance d’intégrer l’univers de l’artiste. Mylène Farmer travaillera pour la première fois avec le duo français Aaron. L’occasion de prouver au groupe que ses grands écarts n’ont rien à envier à ceux de Jean-Claude Van Damne.

Autre nouveauté, la collaboration avec Woodkid. Après S16, un deuxième disque grandiose où les sonorités se faisaient plus industrielles que jamais, le monde de Yoann Lemoine rencontrera enfin celui de l’irremplaçable Mylène Farmer.

On trépigne d’impatience devant cette énigmatique bande-annonce pour le nouveau show légendaire de l’artiste. Oui, plus que jamais, c’est une belle journée.

À lire aussi : J’ai été fan de Mylène Farmer (et c’est parti vraiment très loin)