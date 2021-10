Mon mec se passionne pour la guitare, mais il est nul. Je lui dis ou pas ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La question de la semaine

« Chère Daronne, Pendant le confinement, mon mec s’est découvert une passion pour la guitare. Le problème c’est qu’il joue comme un pied mais qu’il n’a pas l’air de s’en rendre compte. Comment lui faire comprendre qu’il joue mal et qu’il n’a aucun avenir dans la musique ? HELP, Anouk »

La réponse de la Daronne

J’ai envie de te dire « et alors ? » — parce qu’après tout, le but dans la vie, c’est de kiffer sans se soucier de l’avis des autres. Si ton mec est heureux de son nouveau hobby, qui est-on pour lui casser son rêve ? Hein ? Bah voilà, personne.

La première solution, que je vais balayer rapidement parce que mon petit doigt plein d’expérience me dit que ce n’est pas pour que je te réponde ça que tu m’as consultée, c’est de vivre et laisser vivre.

OK il est nul. OK il est même tellement nul que tu as perdu foi dans l’humanité toute entière. Mais regarde son sourire satisfait : il s’épanouit, il est content ! Il oublie l’espace d’un instant qu’il est expert-comptable chez Total, dans sa tête le gars, c’est Keith Richards.

Tu pourrais même le suivre dans son délire, te mettre à la batterie ou au triangle et ensemble vous pourriez monter le duo le plus à chier de l’univers, en voilà une bonne idée, tu ne crois pas ?

Après, je comprends que si du sang s’écoule de tes oreilles et que tes voisins jadis si sympas glissent dorénavant des menaces de mort sous ta porte, c’est le moment d’agir. N’est pas Django Reinhardt qui veut (je suis désolée, je n’ai pas de références récentes en stock) et on a beau aimer très fort son partenaire, des fois, on voudrait qu’il ne fasse plus jamais le moindre son.

Pour régler votre différent conjugal, j’ai heureusement plusieurs idées…

Enfiler un casque anti-bruit — ou des bouchons d’oreilles. Cette méthode d’appoint devrait te préserver temporairement, le temps qu’une des techniques ci-dessous fonctionne.

Faire preuve d’honnêteté brute : « Chéri tu joue comme une merde et si je t’entend encore une fois faire mumuse avec ta poubelle, je te quitte ». Oui il pleure, oui il pense que tu le détestes, mais hey, tu n’es pas là pour gérer sa sensibilité exacerbée.

Laisser les autres s’en charger : cette technique consiste à régaler son partenaire de « Oh mon amour, tu as l’air de vraiment y prendre du plaisir », « Dis donc ! Quel son ! » et autres « C’est assez unique comme façon de jouer », puis d’attendre qu’un pote qui n’en peut plus de l’entendre gratter Wonderwall pour la dixième fois de la soirée (à moins que ce ne soit Nothing Else Matters, on n’arrive jamais à discerner) ne se dévoue.

N’est pas un frère Gallagher qui veut.

Inventer des règles de communauté : admettons que les règles communautaires relatives à votre immeuble ou lotissement changent. Par exemple suite à un arrêté municipal (il est si facile de fabriquer de faux documents sur Internet de nos jours). Et que cet arrêté municipal stipule que TOUS les habitants d’une zone donnée doivent impérativement arrêter de faire le moindre bruit passé 16h30 pour respecter le sommeil des voisins…

« On est d’accord que c’est injuste mon amour, on vit en dictature, c’est vrai. Mais la loi, c’est la loi. »

Être victime d’un cambriolage : oh non ! Un malfrat s’est introduit par effraction à votre domicile et a dérobé la guitare de ton mec. Ce bandit devait être fin mélomane puisqu’il n’a rien emporté d’autre.

Lui offrir un casque à brancher sur sa guitare ou des heures en studio : ces solutions certes quelque peu coûteuses ont l’avantage d’assurer la paix des ménages. Lui peut s’adonner à ses activités de génie incompris qu’on adulera post mortem et toi tu n’es plus obligé d’errer sans but dans les rues tous les soirs de la semaine.

L’inscrire à un cours de guitare : offrir des cours de musique avec un pro (un vrai cette fois) à ton mec, c’est prendre le risque de le vexer puisque le message est clair (« AMÉLIORE-TOI BORDEL »). Mais c’est aussi prendre le risque qu’il accepte, qu’il devienne au pire suffisamment moyen pour que tu puisses tolérer son bruit, au mieux génial et entames une carrière de guitariste milliardaire.

Lui faire découvrir un nouveau hobby silencieux : c’est vrai que la guitare, c’est chouette, mais la broderie ou les mots croisés, c’est bien aussi, non ?

Allez, bonne dispute de couple et à la semaine prochaine !

