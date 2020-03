Envie d’un gel pour les mains adapté à ton signe du Zodiaque ?

Merci Handy est une marque de cosmétiques connue pour ses gels sanitaires.

Les flacons sont en plastique recyclable et la formule qu’ils contiennent est 98% d’origine naturelle, 100% végane, concoctée à base d’alcool naturel.

Merci Handy a sorti une collection Zodiaque dédiée aux signes astrologiques. Pour chaque signe, la marque a imaginé un parfum magique lié au caractère du signe qu’il représente.

Il s’agit d’une édition limitée, alors si elle te plaît, ne tarde pas à te procurer ton petit gel !

Les flacons sont vendus à l’unité pour 3€, et tu peux même les acheter tous les 12, dans leur pack à 33€ !

Gel mains Merci Handy, Bélier, 3€

Gel mains Merci Handy, Poissons, 3€

Gel mains, Merci Handy, Vierge, 3€

Lot de gel pour mains Merci Handy, 33€

Toute la collection est disponible sur l’e-shop de Merci Handy !

Je précise que les gels pour mains Merci Handy ne rentrent pas dans les normes des gels hydroalcooliques.

Merci Handy explique sur son site :

La mission de nos gels Merci Handy est de nettoyer et d’enlever les impuretés de vos mains.

Ces gels nettoyants sont des produits cosmétiques qui ont une action comparable au savon : ils contiennent des composés qui absorbent les impuretés (cellulose microcristalline, amidon de maïs et maltodextrine) et des solvants (eau et alcool) qui permettent d’évacuer les impuretés capturées, et d’avoir ainsi une fonction nettoyante.

L’évacuation se fait ici par évaporation (permise par la teneur en alcool du gel) et non par un rinçage à l’eau.