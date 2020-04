Participe au live caritatif de McFly & Carlito pour soutenir les hôpitaux de France

McFly & Carlito reviennent pour un live caritatif pour soutenir les hôpitaux de France en période d’épidémie de coronavirus, et ça fait du bien !

Cela me réjouit de voir des initiatives solidaires fleurir de toutes parts, et les influenceurs user de leur notoriété pour la bonne cause.

Un live caritatif pour soutenir les hôpitaux face à l’épidémie de coronavirus

L’argent récolté sera reversé aux hôpitaux qui en ont bien besoin en ce moment.

Il servira à acheter du matériel médical, préparer des plateaux repas pour les soignants ou encore investir dans des tablettes pour les patients qui leur permettront de rester en lien avec leur famille.

Tu peux faire un don du montant que tu souhaites via un lien Leetchi ou un lien Discord.

Sur leur live, McFly & Carlito te réservent bien entendu plein de love et de marrade, ainsi que des invités de qualité !

Tu retrouveras dans la journée Pomme, Roméo Elvis, Squeezie, Mister V, et bien d’autres ! Des experts interviendront également pour t’informer sur l’épidémie de coronavirus.

A l’heure où j’écris ces lignes, les deux youtubeurs ont déjà récolté près de 55 000€.

