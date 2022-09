Les vêtements peuvent-ils impacter la créativité ? Rencontre avec l’artiste et comédienne Claire Romain

Claire Romain, artiste, actrice et égérie de la marque Dockers, m’a parlé des vêtements qu’elle porte et de leur impact sur sa démarche créative.

J’ai rencontré Claire Romain, actrice de la série Ici tout commence, diffusée sur TF1. Voguant entre le cinéma et l’art, elle m’a parlé de son rapport aux vêtements et des challenges qu’elle rencontre au quotidien.

Au-delà de son métier de comédienne, Claire est l’égérie de la marque Dockers. Une marque de prêt-à-porter dont les mots d’ordre sont liberté et confort. La marque veut porter la voix de femmes aventurières, incarnant l’esprit libre. Vous allez le comprendre, Claire Romain était un choix évident.

L’art de la scène est libérateur

C’est dès son plus jeune âge que Claire Romain fait ses premiers pas sur scène. D’un naturel timide lorsqu’elle était plus jeune, son père la pousse à commencer le théâtre. Elle a alors six ans. Vingt ans plus tard, elle voit dans la comédie une façon de se libérer de ses contraintes et de dépasser ses limites :

« Je crois que le théâtre permet aussi de ne pas se prendre la tête et d’avoir une certaine liberté. Je reviens souvent à ça, mais je pense que c’est important de se sentir à l’aise avec soi-même. Et le théâtre m’a apporté ce lâcher prise. » Claire Romain

Crédits : compte instagram @claireromain

Claire Romain ne se limite pas à un seul terrain artistique

Reconnue principalement pour ses talents de comédienne, Claire Romain ne s’illustre cependant pas uniquement sur un écran de télévision. Mannequinat, musique, conception de décors : Claire est une réelle artiste multisupport, mais c’est dans la peinture qu’elle s’épanouit le plus :

« J’ai plusieurs passions créatives et elles se rejoignent toutes. Mais, pour moi, c’est surtout la peinture. J’ai fait quelques expos entre Paris et New-York, au niveau international » Claire Romain

Plus qu’un simple hobby, la peinture représente une importante partie de sa vie. Claire est introduite aux arts manuels dès son enfance par sa mère, elle-même costumière. Elle pratique d’abord la céramique et la poterie, avant de découvrir le dessin et la peinture.

« C’est drôle parce que je faisais de l’art hyper figuratif avant, et en fait, je me retrouve beaucoup plus aujourd’hui dans l’abstrait. C’est comme une forme de méditation et de liberté » Claire Romain

Dockers® ft. Claire Romain episode 1

Elle puise ses inspirations dans l’univers de la peinture et du cinéma

Les premières sources d’inspiration de Claire sont familiales, notamment sa sœur, sa mère et sa grand-mère qu’elle décrit comme des femmes indépendantes et très fortes.

D’un point de vue plus pictural, elle s’inspire beaucoup du travail d’Helen Frankenthaler, une artiste peintre du mouvement de l’expressionnisme abstrait. Elle utilisait beaucoup de couleurs, a beaucoup voyagé, et Claire se reconnaît dans ses œuvres.

Sur le plan théâtral et cinématographique, c’est l’art de Yórgos Lánthimos qui challenge son imagination :

« C’est un cinéaste qui m’a beaucoup inspirée. Je trouve qu’il est très troublant dans son travail et sa maîtrise du jeu. Il traite de sujets controversés. Dans son film Canine, par exemple, l’utilisation des mots n’est pas celle qu’on a l’habitude de connaître. Il y a une forme de liberté dans son art qui m’a aussi beaucoup touchée » Claire Romain

Crédits : compte instagram @claireromain

Découvrir la collection femme de Dockers

« Si je devais définir Dockers en un mot, je dirais Freedom, la liberté »

Pour Claire, c’est à travers les vêtements de tous les jours que se crée le sentiment d’être libre. La créativité, l’imagination et la capacité de se mouvoir sont liées :

« C’est ce qu’on apprend au théâtre : l’expression corporelle, ça commence par ses vêtements. Pour prendre un exemple concret, si je porte des talons et un haut qui me comprime, je ne vais pas pouvoir m’accroupir. Je ne pourrai pas effectuer un mouvement basique et pourtant essentiel » Claire Romain

Que cela soit pour sa vie professionnelle, ou pour être pleinement épanouie et inspirée pour son art, elle a besoin de vêtements qui lui laissent une liberté de mouvements totale, mais avec lesquels elle peut sortir. C’est la raison pour laquelle Claire aime travailler avec Dockers.

Les vêtements qu’elle aime porter doivent à la fois lui permettre d’être confortable et libre quand elle peint, mais également de sortir en soirée. Un mix parfait entre confort et style.

« Je pense que ce sont les coupes et les matériaux utilisés qui font que le vêtement peut être porté dans différentes circonstances. Quand je peins ou quand je vais à des événements » Claire Romain

Les vêtements ont finalement un impact direct sur la vie quotidienne de Claire, une vie rythmée par l’art sous toutes ses formes. Vous l’aurez compris, Claire Romain est une artiste polyvalente et multisupport, qui n’a pas peur de s’aventurer dans des univers qui sortent de son quotidien.

