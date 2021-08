Les trouvailles d’Internet pour bien commencer la semaine #71

Les Trouvailles du net, épisode #71 : le meilleur remède pour lutter contre la morosité ambiante !

Salut mes petits Carambar,

OUI JE SAIS Y A PAS EU DE TROUVAILLES LA SEMAINE DERNIÈRE ! Ô enfer, ô damnation. Pourquoi ? Parce que j’étais absente. Pourquoi j’étais absente ? Parce que c’est comme ça, ça arrive dans la vie, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise.

Et je ne veux pas gâcher la fête, mais je vais être en vacances la semaine prochaine et les Trouvailles aussi du coup. Mais pas de panique, on reviendra bientôt, c’est promis !

En attendant, qu’est-ce qui s’est passé sur internet de complètement con ou de bien trop beau ? Pour celles et ceux qui sont en vacances dans une contrée lointaine, comment ça se passe pour vous ?

Aujourd’hui j’ai payé au Carrefour City de Lannion avec mon Apple Watch, la population locale m’a prise pour une sorcière.

Là je suis sur l’échafaud en place publique on me jette du kouign amann pour exorciser le démon… — ⭐️Victorine Scrignac⭐️ (@VScrignac) July 29, 2021

Vous en profitez pour vous détendre un peu la nouille ? Vous sautez les douches hebdomadaires et vous vous nourrissez que de Knacki et de rosé au bord de la piscine ?

Mon hygiène de vie en ce moment est celle d'un enfant de 5 ans mais qui serait alcoolique — klara (@kluru_) July 31, 2021

Est-ce que ces vacances (et trop de soleil mdr) vous donne un peu des hallucinations ? Promis je ne juge pas hein :

Should I take my dog to the vet pic.twitter.com/cmRbMtsXJV — 𝓒𝓵𝓪𝓻𝓪 (@icyonclara) August 3, 2021

Alors oui, chaque été, c’est la même chose pour les Parisiens qui débarquent sur les plages ou dans les montagnes pour les vacances. On ne les aime pas, on a hâte qu’ils repartent, et on aime bien leur dire qu’ils sont fous de vivre à Paris. Mais connaissez-vous le pourcentage de provinciaux qui vivent à la Capitale ? Moi non plus, mais je suis sûre que c’est beaucoup. Paris en vrai, ça peut être vraiment relou, alors un peu de compassion please, arrêtons la guerre :

En même temps, à la décharge des Parisiens qui viennent dans les campagnes pour l’été, faut pas s’étonner si parfois ils peuvent être un peu surpris en faisant leurs courses hein, c’est un autre monde là quand même :

Après, je peux comprendre certains vacanciers du mois de juillet qui peuvent être sur les nerfs, vu le temps qu’ils se sont tapés ces dernières semaines. Mais il y avait une explication à ça en fait :

Ce qui est cool, c’est qu’on a un peu le choix de notre mort pour les prochaines années : vous préférez un bon petit réchauffement climatique qui nous fera tous cramer, ou une énième variation de ce virus de merde ? Entre les deux mon cœur balance j’avoue :

Allez, je sens qu’on est toutes un peu tendues et qu’on a besoin de respirer par le ventre, alors voici de quoi nous détendre :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Inline Figure Skating ✨ (@inlinefigureskating)

Oui je sais que vous aimez bien quand je partage des vidéos de gens qui dansent, et ça tombe bien parce que moi aussi je kiffe :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 5.A.M (@shuffle__dancers__)

En même temps, ça file une de ces patates, vous ne trouvez pas ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Coco (@vincecoconato)

Mais il n’y a pas que la danse de la vie, il y aussi cette pratique qui me file un peu la nausée, j’avoue :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Workout | Fitness | Training (@trainingfervor)

Et j’aime aussi tout autant la musique. Enfin pas « toutes » les musiques, faut pas déconner, y a des trucs qui sont bons à cramer, comme le jazz par exemple :

Tu prends le disque, tu le casses en deux et tu profites du silence. https://t.co/ahXSN4cX6a — Vieux Félin (@vieuxfelin) July 28, 2021

Heureusement que tout le monde n’a pas QUE des mauvais goûts musicaux, on ne s’en sortirait pas sinon (oui je juge) :

Cette nuit j’ai accompagné un couple dont la playlist d’accouchement c’était la BO de mamma mia, la petite est née sur dancing queen citez moi une meilleure façon de rentrer dans la vie svp — Noémi – Seigneur des Amnios (@nomrsl) August 1, 2021

Non mais c’est vrai, même Abba joué sur des gobelets, c’est toujours mieux qu’un « bon petit solo de saxo » :

the amount of serotonin this guy and his tubes give me is just ridiculous pic.twitter.com/UnPXYPKgMF — merman hellville (@seafoamghost) August 1, 2021

Ok, ok, y en a qui aiment Michael Jackson ici ? Venez vite découvrir les secrets de son talent :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par King Cazz (@official_kingcazz)

On ne remerciera jamais assez Jackson d’inspirer les chats :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kedi Tutkusu (@budabenimkedim)

D’ailleurs, en parlant de chats cons (ça vous avait manqué hein) qui sont inspirés par de la grande musique :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cat Lovers Club (@catloversclub)

Ou des chats cons qui inspirent des musiciens (ça marche dans les deux sens c’est pratique) :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Scott 🎺💁🏻‍♂️ (@thekiffness)

En parlant d’inspiration musicale… :

Oui je sais, ça vous en bouche un coin. Un peu comme quand on découvre les gambettes de cette chouette :

Owwwwl !!! I dig yo pants 👌🏾 pic.twitter.com/NNnMmBILki — MC HAMMER (@MCHammer) August 5, 2021

Mais non, ne vous inquiétez pas, je ne fais QUE taper sur les chats cons, regardez, la preuve :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par German Shepherd|Puppies|Dogs (@germanshepherdsus)

Pour rester dans la thématique canine, mais pas que, regardez-moi cette beauté :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lofi Aura ✨ (@lofi_aura)

Comment ? Vous voulez plus de beauté ? Ok, accrochez-vous :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Whales Nation (@whalesnation)

Et un peu de beauté culinaire, ça vous tente ?

In case you haven't seen it yet, here is the full shot of the new capybara cake ✨ They're just chilling pic.twitter.com/ply9Zypayr — Rin (@rinsforest) July 26, 2021

D’un point de vue architectural, certains y verront aussi de la beauté :

Just a reminder that 'Soviet Bus Stops' by Canadian photographer Christopher Herwig is one of my all time favourite photographic series—a few more here https://t.co/cLUnfjBCvo pic.twitter.com/5dn80eIQp2 — Federico Italiano (@FedeItaliano76) July 24, 2021

Rien à voir, mais vous avez déjà vu un cheval avoir peur d’une tortue ?

Et un chien disparaitre comme par magie ?

En parlant de disparition, pour les parents, ils sont passés où vos grands principes d’éducation que vous aviez avant d’avoir des enfants ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlène • Maman de 3 🤍 (@seloncharlene)

Yep, ça disparait vite, je sais. Presque aussi vite que ce jongleur qui abandonne son rêve :

Another juggler gives up on his dreams. pic.twitter.com/c063um2KB1 — No Context Brits (@NoContextBrits) July 31, 2021

Presque aussi vite, également, que ces salons de tatouages qui oublient d’avoir de la décence lorsqu’ils choisissent le nom de leur boutique :

en vrais on parle bcp des nom de coiffeurs mais pas assez des noms de salon de tatouage frr comment ça fantast'ink — tocarde (@Avacazanova1) August 1, 2021

Waw on se calme, loin de moi l’idée de vouloir vexer quelqu’un, ce n’est pas de ma faute si certains ont mauvais goût, que voulez-vous. Allez, on respire par le ventre et :

Ces trouvailles se terminent ici, et j’espère que si vous partez en vacances en avion, vous ne serez pas comme ça :

Confortablement assis sur un vol Ryanair pic.twitter.com/b8s3rFGSl1 — Romain (@RomainDsDz) August 2, 2021

Des bisous, on se retrouve bientôt, et d’ici à n’oubliez pas, dans 146 jours, c’est Noël !

☀️ It’s August!☀️



That means there are only…



🍂 52 Days Until Fall

🎃 91 Days Until Halloween

🦃 116 Days Until Thanksgiving

❄️ 142 Days Until Winter

🎄 145 Days Until Christmas Eve



And…



🎅🏼 Only 146 Days Until Christmas! — Christmas Countdown (@ChristmasCount) August 1, 2021

Crédit photo image de une : @dalys_smmr / Twitter