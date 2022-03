Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

« Chère Daronne, J’en ai marre : à chaque fois que j’organise une collecte pour un cadeau quelconque, tu en as toujours un ou deux qui me disent qu’ils vont participer mais qui ne participent jamais. Ça arrive que je me retrouve à avancer pour eux et je l’ai dans le baba… Et puis évidemment quand vient le moment d’offrir le cadeau et de signer la carte, par contre là il y a du monde. Ça m’énerve, tu ferais quoi toi contre ces profiteurs ? Kalya »

La réponse de la Daronne

Ma petite cagnotte Leetchie,

Entre nous, je les admire ces personnes avec des oursins dans les poches. Il faut quand même se sentir sacrément libre dans sa tête pour profiter des autres comme ça, au calme.

Qui sont ces gens ? Quels sont leurs réseaux ? Ça s’apprend ?

Pour moi qui me sens redevable pendant des mois dès qu’un collègue me file une agrafe, autant te dire que parfois, j’aimerais bien être de ceux qui n’ont honte de rien, qui « oublient » très facilement, mais seulement quand ça les arrange et qui se glissent comme des anguilles visqueuses dans tous les bons plans déjà fomentés pour en récolter les fruits sans se fatiguer.

J’aimerais bien, mais vois-tu, je suis affublée de deux trucs bien relous, mais dont je ne peux pas me séparer : une conscience et le respect d’autrui.

La situation dont tu me parles est tellement courante… Finalement, dans la vie, ce sont toujours les mêmes qui organisent, toujours les mêmes qui suivent sagement, et toujours les mêmes qui en profitent pour ne rien foutre en essayant de ramasser la gloire au passage.

Et vous là, la dernière catégorie, on vous voit. Vous êtes grillés à dix kilomètres. Le coup de l’incruste gratos, vous l’avez fait tellement de fois que plus personne n’est dupe. Alors quand vous vous ramenez aux anniversaires avec vos sourires de faux jetons, on sait que vous n’avez pas fichu un centime dans le cadeau et qu’en plus vous n’avez probablement même pas ramener à boire.

Il existe heureusement quelques techniques pour contrer ces indésirables, après les avoir relancés plusieurs fois évidemment. Certaines personnes (coucou !) ont une mémoire de mulot, parfois le cerveau plein à craquer de tout un tas d’autres trucs et, malgré leur bonne volonté, la participation au cadeau de départ à la retraite de Patrice le réceptionniste, leur passe au-dessus de la tête.

Les vrais profiteurs, bien sûr

Dans ce courrier, on parle vraiment des profiteurs, ceux qu’on reconnaît facilement, car ils n’ont jamais de clopes alors qu’ils fument comme des pompiers, ni les deux euros quotidien qui te permettraient de ne plus avoir à leur payer un café tous les matins.

Alors bien sûr on peut être à sec, ou on peut être la fin du mois… mais dans ces cas-là, c’est différent ! Une participation tout à fait minime ou pas de participation, c’est tout à fait ok ! No problem. Il suffit de ne pas s’engager. Et on le sait aussi, c’est souvent ceux qui ont le moins qui donnent le plus… Bizarre, non ?

Que faire pour contrer les radins ?

La technique du pot commun et de l’affiche : Pour éviter de perdre de l’argent, n’achète le cadeau que lorsque tu as déjà reçu tous les sous, avec la somme récupérée. Évidemment, tu ne vas pas pouvoir prendre le présent prévu puisqu’il te manquera la contribution des profiteurs.

C’est le moment de lâcher un innocent @grosrat et @vieillefouine, je me demande s’il n’y a pas un problème, je n’ai pas reçu vos contributions et du coup, je ne peux pas acheter le cadeau prévu. Sur le groupe WhatsApp du cadeau. Oui, je sais les groupes WhatsApp, c’est souvent la lie de l’humanité, mais ça peut quand même être bien utile, et afficher publiquement les petites combines des taxeurs.

La technique de la carte et du coup de traître : aka, qui ne paye pas ne signe pas et n’offre pas. Puisque tu choisis le cadeau, tu choisis aussi la carte, CQFD. Une fois en possession de ladite carte, ne la fais tourner qu’à ceux qui ont payé. Et comme de par hasard le moment d’offrir le cadeau coïncidera avec le moment où les rapiats seront aux toilettes, absents pour la journée ou, plus probablement, en train de fumer les clopes des autres devant le bâtiment.

La technique de la chouine, aussi connue sous le nom de la balance : Balance à celui qui a reçu le cadeau que Grosrat et Vieillefouine n’ont pas participé, malgré ce qu’ils disent.

J’annonce, personnellement, je ne suis pas hyper séduite par cette technique qui risque de te faire passer pour une reloue immature et gâcher le plaisir de celui dont c’est la fête. Je ne crois pas du tout au karma, en revanche, je crois qu’à force de faire des coups tous pétés du genre, Grosrat et Vieillefouine vont finir par se griller à jamais et le monde entier saura.

Arrêter de leur proposer de participer : Si Grosrat et Vieillefouine n’avaient pas eu vent de l’affaire cadeau, ils n’auraient pas eu l’occasion de s’incruster dans le projet puis de ne jamais transférer les 20 euros de rigueur qui auraient permis de réunir le prix total de la platine que tu prévoyais d’acheter pour ton ami d’enfance. Alors, la prochaine fois qu’un plan cad’ (ce n’est pas comme ça que vous dites, vous les jeunes ?) se profile, évite-les. Et puis d’ailleurs…

Arrêter d’organiser les choses : L’organisation de cadeau, mon petit poussin, c’est la lie de l’humanité encore plus que les groupes whatsApp. Choix prise de tête, embrouilles, ulcères, crises cardiaques, ingratitude (ton pote d’enfance ce n’est pas une platine de deejay qu’il voulait, mais une chaîne en platine), sérieusement, pourquoi s’imposer ça ? Laisse l’organisation du cadeau à quelqu’un d’autre pour un temps. Verse-toi un verre de vin, ou un cocktail tiens, tu le mérites, et va t’allonger dans le canapé. Voilà, on n’est pas bien, là ?

Allez, je te laisse, je dois voir combien la collecte crowdfunding qui va me permettre de financer mon prochain voyage à Berlin m’a déjà rapporté.

Des bisettes,

Ta Daronne

