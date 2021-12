Les meilleurs mèmes sur Noël 2021, pour oublier tonton qui vous fait déjà royalement chier

2021 fut une année riche en émotions… et en mèmes de qualité ! Voici une sélection des meilleurs sur le thème de Noël, car visiblement c’est inspirant.

Pendant les fêtes, on a parfois besoin de décompresser et de rigoler, on vous donc concocté une petite sélection des meilleurs mèmes. Tous les aspects cool et relous de la période y sont : l’opulence de bouffe, la course aux cadeaux, les dîners où planent les jugements, les décorations parfois ratées…

C’est parti !

Les cadeaux, ça prend du temps et c’est cher

« À tous les gens qui ont testé ma patience cette année : venez récupérer votre cadeau »

Les décorations de Noël, c’est tout un art

Les repas de Noël ou les excès obligatoires

Ceux qui ont l’esprit de Noël, et les autres…

Les enfants ne comprennent rien…

Les fêtes en famille et leur lot de jugements

Bientôt 2021, hâte…

Inspirations Grinch

On finit avec celui-ci — inclassable, intraduisible, mais franchement, aucune envie de passer à côté.

Et joyeuses fêtes !

À lire aussi : Besoin de rigoler ? Voici le meilleur compte de memes sur la maternité

Image en une : © Yugnat 999