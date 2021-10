Besoin de rigoler ? Voici le meilleur compte de memes sur la maternité

Du lol et fun, histoire de dédramatiser tous les tracas : c’est la promesse de @maman.memes, le compte le plus marrant sur la maternité !

J’ai découvert maman.memes presque à sa création – et au début de ma maternité – et depuis, je ne loupe aucun post. Déjà parce que ces mèmes sont trop drôles mais aussi parce que, très souvent, ils permettent de se dire : « Ha mais je ne suis pas seule dans cette galère ! »

Julie, la créatrice du compte, répertorie aussi en stories tous les passages WTF où il est question de maternité dans les séries ou les films – et vous pouvez lui en envoyer !

Elle a eu l’idée de ce compte car elle ne trouvait pas de « contenu qui correspondait totalement à [son] humour et qui était night friendly parce que les premiers temps, les nuits sont un peu longues », entrecoupées de réveils, de biberons et de changes. Pour l’inspiration, elle pioche dans son quotidien et de celui de ses amies mamans.

Clairement, on sent le vécu ! Julie publie souvent, pour notre plus grand plaisir, en s’y attelant dès qu’elle a 5 mn. Alors voici un florilège de ses meilleurs mèmes.

La grossesse et ses affres

Être mère, c’est pas toujours facile (et c’est un euphémisme)

La petite enfance, cet univers impitoyable

Tout pour bébé

Les pères…

Inspis ciné et séries

On remercie Julie, la créatrice de ce compte, qui nous régale au quotidien de ses meilleurs mèmes !

