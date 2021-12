Les meilleurs coffrets de culottes de règles disponibles pour Noël

Les culottes de règles, même si ça peut gêner votre oncle boomer lors de l’ouverture des cadeaux, ça peut être très apprécié sous le sapin. Découvrez notre sélections de coffrets !

Les dessous menstruels sont une révolution pour tant de personnes qui en avaient marre d’acheter serviettes et tampons depuis leurs 12 ans. Et une chose est sûre, un de ces coffrets de culottes de règles leur fera certainement plaisir, car on n’en a jamais assez !

Réjeanne, protection et couleurs

Réjeanne propose des culottes de règles de styles très variées, avec des couleurs plus ou moins voyantes, mais aussi des formes différentes. Il y a en ce moment de super réductions pour les fêtes !

Découvrez les offres Réjeanne pour les fêtes

Moodz, un coffret de Noël tout en paillettes

Moodz

L’incontournable marque Moodz propose de toutes nouvelles culottes de règles pour les fêtes, avec pleins de paillettes car bah… c’est Noël !

Le modèle est disponible pour plusieurs flux (les prix vont de 35€ à 39€), et également sous forme de coffret à 105€ avec quelques surprises en plus dedans. Franchement, ça donne envie de porter ses meilleurs sous-vêtements de Noël, tout en étant bien protégée !

Découvrez la collection Noël de Moodz

Loop, un coffret festif

Herloop

Loop propose un coffret de Noël avec plus qu’une culotte menstruelle pour celles qui aiment les petits goodies. Il contient :

La culotte menstruelle Cosmic

Un bloc de to do list si vous voulez noter vos objectifs de 2022

si vous voulez noter vos objectifs de 2022 Une carte astro « We are made of stars »

astro « We are made of stars » Un crayon duo fard et liner doré de la marque Avril

fard et liner doré de la marque Avril Un vernis à ongles pailleté bleu de la marque Avril

bleu de la marque Avril Un pin’s « Know your power »

« Know your power » Une trousse étoilée en velours

Découvrez le coffret de Noël de Loop

Loulou Cup, un lot de 5 culottes à choisir

Dans des styles détente ou un peu plus fancy, vous pouvez trouver votre bonheur avec l’offre de Loulou Cup : 5 culottes au choix pour 114,50€ parmi une sélection.

La marque propose également des coffrets contenant des culottes et une cup, ou alors un coffret avec deux cups !

Découvrez l’offre Loulou Cup

FEMPO, le satin aux couleurs de Noël

Pour les fêtes, FEMPO propose des culottes menstruelles rouges et vertes, aux couleurs de Noël avec des offres tel que 2 shortys menstruel pour 29€ au lieu de 39€. La matière satinée change des modèles que l’on peut voir habituellement, et les couleurs peuvent totalement matcher avec votre outfit spécial fêtes — même si personne ne la voit, ça rajoute un peu de fun !

Découvrez les offres de Noël FEMPO

Et voilà ! Une sélection variée de coffrets et de culottes pour faire plaisir à vos proches, ou vous faire un petit cadeau à vous-même. Joyeuses fêtes !

