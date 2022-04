Le récap salé de Koh-Lanta : Le Totem Maudit, épisode 6 — La boule noire, bonus track

Koh-Lanta : Le Totem Maudit, ça continue ! Comme chaque lendemain d’épisode, retrouvez sur Madmoizelle le récap signé par un, euh… enthousiaste de l’émission.

Les cinéphiles évoqueront les Dollars de Sergio Leone. Les nerds citeront celle des Cornetto. Les amateurs de plaisirs coupables celle du Rideau Rouge. Admirez la trilogie du jour : la boule noire dans Koh-Lanta le Totem Modzi ! C’est trois fois le même film, et pire à chaque fois, mais moi, je reste toujours jusqu’à la fin du générique. Avec vous ?

Donc. Koh-Lanta. Oups. Yéyéyéyéyayéyéyéya. Le temps passe trop vite et cette pause de deux semaines nous a déconnectées des pérégrinations aventurières de nos 17 têtes de pipe restantes.

Benjamin et Stéphanie sont sortis coup sur coup, seule l’explosion des panards de JP peuvent sauver la Nation. Allez là, un candidat qui revient par pied ! Poooof et pooof.

Olga, Yannick, JP et ses pieds

Dans Koh-Lanta, tout est affreusement personnel. Les jaunes rentrent du conseil et sont contraints au pow-wow pour débriefer les TERRIBLES évènements de la veille (la sortie de Stéphanie et la mort du fun).

Olga se sent « comme une petite fille » apeurée devant Yannick et ses regards froids — Christian Jeanpierre parlerait de REGARD BLEU ACIER — dans une scène bizarre, qui donne un « montage » un peu paranoïaque à l’aventurière, et justifiera une séquence lunaire plus tard. Allez Olga, garde la pêche !

Heureusement que le CEO Alexandra tient prestement un audit managérial et résout les situations de crise avec ses câlins de l’amitié.

Grâce à votre compte CPF, payez-vous une médiation d’Alexandra

La parole est à Yannick : « ce qu’[Olga] m’a dit au conseil, ça m’a fait l’effet d’un coup de poing ». Pendant ce temps, Stéphanie fait du poker mental en attendant l’avion et je suis triste ; mais tout va bien Stéphanie, ton épisode bonus arrive.

Pendant ce temps, les rouges ont faim. Je sais, le ciel est bleu et l’herbe est verte, mais ça me permet de ressortir l’existence de l’unité SI de Koh-Lanta : le coquillage de riz.

Épreuve de confort : tout le monde doit apporter ses sacs (regardez comme ils sont bien alignés quand ils sont posés, c’est très relaxant) mais Denis annonce une TERRIBLE NOUVELLE. Les petons de JP sont entrés en fusion. (Ambre fait un mouvement de tête contrit à 300 degrés avec une rotation élégante, le geste est environ 85% dramatique.)

Il ne pourra pas poursuivre l’aventure pour raisons de santé. RIP, petit ange pulvérisateur.

Et merci pour ce meme.

Le retour de la Reine

Mais vous savez ce que ça veut dire ? The Queen is back. J’espère que vous étiez toutes et tous en communion derrière mon enthousiasme.

En vrai, je le sais, elle le sait, nous le savons : c’est une quasi-recondamnation — les rerentrants se font revirer immédiatement, l’inverse est rarissime même si, sachez-le, un gagnant de Koh-Lanta a déjà eu cette trajectoire. Le sursis est précaire, la première défaite est toujours fatale, parce que c’est une raison automatique d’être ciblée et, nous le savons toutes et tous, il est très difficile d’intégrer un groupe déjà formé, d’autant plus s’il est soudé par la galère.

Croyons en nos rêves, croyons aux miracles, mon cœur est désormais rouge, c’est la lutte finale.

Seulement voilà : j’ai bien regardé les images du dernier teaser, et pas de Stéphanie sur les images d’épreuve… j’en ai déduit que c’était mort. Maintenant, ça veut dire autre chose : Stéphanie vient de retirer la boule noire. C’est sa quatrième, le maraboutage se poursuit.

Le plus élégant serait sans doute de ne pas en faire des tonnes, mais « ne pas pouvoir faire ses preuves » est aussi une narration, surtout si la personne soutient qu’elle aurait tué tel ou tel aspect du jeu.

En attendant, Denis pose une question fort utile : qui a faim ? Tout le monde. Poulet à gogo pour les gagnants. Youpi.

Collé-serré

C’est parti pour une épreuve de Survivor Vanuatu : tout le monde est aligné sur une poutre, et tout le monde doit passer devant tout le monde — dans l’ordre, et en une seule fois. C’est un peu moins dur que l’idée originale, puisque les candidats sont autorisés à toucher deux personnes en même temps.

Mon conseil backseat serait donc le suivant : tout le monde saute, et on réorganise selon l’ordre de difficulté. Les moins agiles et les plus grands corps le plus loin, et yadda yadda.

En attendant, c’est collé-serré pour tout le monde. C’est une épreuve très très longue, mais n’en jetez plus : Olga et Yannick sont obligés de se faire des mamours, c’est la réconciliation, c’est la victoire jaune !

Squat, Haka ou French Cancan ?

La malédiction modzite s’abat sur les rouges : ils doivent retourner sur l’ancien camp mauve, abandonné depuis quelques jours, avec une pierre à feu. Donc il ne se passe pas (vérifie ses notes) grand-chose, et nous sommes à nouveau confrontés à un handicap qui n’en porte que le nom. Au moins, ça donne le temps à Stéphanie d’essayer de comprendre les bails.

Pendant ce temps, les jaunes se rendent sur l’Île Du Plaisir Braisé. Ça mange du poulet à la mode philippine, il a vraiment l’air très bon, les papilles sont réactivées, les esprits s’apaisent, Olga et Yannick sont déjà fiancés, flashback un peu glauque à l’appui. Puis un autre flashback. OLGA ET YANNICK S’ENTENDENT BIEN OK ?????

Chez les rouges, ça part en opération trouver le manioc de la production pour séduire les autres. Stéphanie est toujours uuuuun peu trop volontaire, tout le monde n’est pas dupe, et par « tout le monde » je veux dire Ambre — accessoirement l’une des candidates qui est actuellement l’une des mieux placées.

Heureusement, Stéphanie fait le don du feu à son équipe, ce qui n’est honnêtement pas bien difficile avec du magnésium.

Pendant ce temps…

Setha fait du breakdance

Setha fait du breakdance.

Setha fait du breakdance.

Voilà.

De l’autre côté, les rouges peuvent ouvrir un Lidl tropical. Ils alignent trente cocos, autant de barres de manioc et de cannes à sucre. Ils pourraient remonter le temps et fournir le Monoprix de Denis dans La Légende. C’est une malédiction forte en glucose leur histoire là.

Letzguongues pour l’épreuve d’immunité ! Sur cette plage qu’on voit sur un jeu sur trois — mais le décor est fantastique, comment leur en vouloir ? Même les cailloux sont superbes, à la fois saillants et d’un bleu-gris pénétrant.

Le jeu est inédit, et c’est une belle idée : un puzzle assez simple en forme d’arche, mais qui s’autodétruit toutes les quatre minutes, avec un relais des équipes qui ne peuvent pas voir ce que font les autres, donc il y a un côté asymétrique rigolo.

Ah les boules.

Mais avant ! Les aventuriers ! L’heure du rituel !

Stéphanie ne peut pas tirer la boule noire, car « ils sont 17, c’est le jour 17, je suis née le 17, aujourd’hui c’est la blanche ». Et elle la mangera si c’est la noire. Ça ne peut PAS arriver : cinq fois de suite, trois fois une chance sur quatre, deux fois une chance sur cinq. Une chance sur 1600 ?

Les Dieux de Koh-Lanta (ou le dieu des pierres noires) sont farceurs. Car évidemment :

C’est parti pour un moodboard du seum.

Bonus animé :

Je sais pas. Peut-être que Stéphanie a été très méchante récemment, et que le karma lui interdit de faire des épreuves ? Peut-être que Stéphanie a trop voulu ces pierres noires ? Peut-être a-t-elle offensé un dieu Tagalog ou mal parlé de Rodrigo Duterte une fois (c’est un immonde personnage) ?

OK, bon. À voir combien de temps le manège va durer (sûrement pas très longtemps si les rouges perdent) mais ça interroge… Ne faudrait-il pas pratiquer les règles américaines, à savoir « on choisit qui saute une épreuve, mais personne ne peut le faire deux fois de suite » ?

Mais bon, vous savez bien que la malchance de Stéphanie est l’élément alpha qu’on va tirer de l’épisode.

What time is it ? It’s puzzle time

L’épreuve, donc.

Peut-on poser les pièces par terre pour les autres ? Ne vaut mieux-t-il pas étudier les pièces un round avant de faire quoi que ce soit ? On peut arguer qu’en tombant, les pièces restent peu ou prou aux bons endroits… Plus un groupe de candidats revient, plus ils règlent vite l’affaire. La moitié des rouges était à deux doigts (et une pièce) de plier l’affaire, mais c’est à cette épreuve que les jaunes se mettent à gagner.

C’est toujours la même chose, on sait bien que Stéphanie va ressortir et elle se bat comme une diablesse pour garder sa place. Dans cet épisode, la « distraction » est Maxime. Verbatim :

Pauline — On sait pas ce que vaut Stéphanie sur les épreuves. Ambre — Mais on sait que Maxime vaut pas une chiche.

Mais nul besoin de faire semblant… Tous est faux et superficiel. Nicolas (gna gna gna) trouve un collier et Stéphanie sort sur trente votes. Il y a même un gugusse qui a l’audace de dire « je vote contre toi pour stopper la malédiction des boules noires » !

Bad beat.

J’ai les boules les loulous, c’était une énorme perte de temps pour le monde. J’eusse pu (conditionnel passé deuxième forme) claquer ma trentième ou quarantième tentative sur le même boss d’Elden Ring à la place.

Bref, les aventuriers sont maintenant 16, nous avons perdu un mec rigolo dans l’équation et le casting est rudement moins intéressant qu’au tout départ. Super.

Les bonus de l’épisode bonus

Je reste persuadé que la chance, ce n’est pas de trouver des pattes de lapin sous un escabeau un vendredi 13, mais juste de démolir les improbabilités statistiques. Je vous fiche la paix avec Stéphanie dès la semaine prochaine, mais pensez-y : elle a survécu à un tirage au sort, est sortie, revenue etaà participé à trois épreuves en six rounds !

Ma chanson de boules préférée ? Les bouboules du Loto. C’est cadeau.

Sans dire que je préfère Oasis et ses jeux de mots lénifiants, petit assassinat national par la pub Intermarché, que fait la police ?

JP a quand même eu la gentillesse de faire semblant d’apprendre qu’il ne pouvait pas continuer l’aventure.

« MAIS JE SAIS DENIS »

Vous re-regardez mon papier de pronostiques de temps en temps ? C’est toujours plus prodigieusement à côté de la plaque dans les grandes lignes.

Cette semaine, nous aussi on vote ! Et là, vous pouvez voter pour la personne avec qui vous avez le plus d’affinité. Vous pouvez même faire le petit manège devant une caméra invisible dans l’isoloir, personne ne vous jugera.

Allez bisous. Le seum quand même.