On a testé Elden Ring, le jeu le mieux noté de l’histoire gaming du 21e siècle

Avec son histoire passionnante et stimulante, le jeu permet à FromSoftware de montrer sa créativité comme jamais auparavant, tout en racontant une histoire captivante et accessible.

C’est certain, Elden Ring est bien parti pour devenir le jeu dont on parle le plus cette année — ce qui sera d’autant plus insupportable pour celles et ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes tous obsédés par ce chef-d’œuvre. Voici un autre RPG épique et fantastique de FromSoftware, l’équipe derrière Dark Souls et Bloodborne.

Je vous vois venir : oui, les Dark Souls, c’est trop rageant. Moi et les assiettes que j’ai brisés à rager sur ces jeux ne pourraient être plus d’accord avec vous.

Alors pourquoi cet énorme coup de cœur pour Elden Ring ? Dire que ce dernier et les anciens jeux de la licence sont plus ou moins la même chose serait réducteur ; non seulement chaque jeu FromSoftware est créatif et exceptionnellement bien conçu, mais ils n’ont jamais été aussi massifs auparavant.

Elden Ring met tout en œuvre pour ambitionner un monde ouvert avec des résultats éblouissants et vertigineux.

Les jeux de FromSoftware sont réputés pour leur difficulté, une qualité incroyable mais pas fausse. Vous savez, ce boss que vous ne pouvez pas tout à fait battre, cette embuscade que vous ne pouvez pas déjouer ou une énigme qui semble insoluble, eh bien voilà !

Pourquoi ça a soulagé mes nerfs de découvrir Elden Ring ? Le monde ouvert apporte simplement un moyen de se désengager des luttes. Lorsqu’un boss difficile semble impossible, vous pouvez progresser ailleurs. Revenir plus fort ou trouver des moyens de contourner le défi.

Et ça, pour une mauviette comme moi, c’est honnêtement non négligeable. C’est un monde gargantuesque à explorer. À noter aussi : la mythologie et l’univers du nouvel action-RPG de FromSoftware ont été créés en collaboration avec le légendaire Hidetaka Miyazaki et le mythique George R. R. Martin.

L’Arbre-Monde d’Elden Ring

Cela dit, j’ai eu bien du mal à mettre le doigt sur la précision du scénario de l’auteur du Trône de fer. L’histoire d’Elden Ring est somme toute proche de celles de ses prédécesseurs : un anneau aux pouvoirs mythiques a été brisé et des seigneurs se sont emparés de ses fragments, corrompant ainsi l’univers, mais tout en restant relativement vague même après 70 heures de jeu. À nous de rétablir l’ordre.

Un rythme méthodique, des batailles complexes et une beauté remarquable

Le fait qu’il soit presque impossible de répondre à la simple question « qu’est-ce qu’un Elden Ring ? » au début du jeu en dit long sur ses intentions. L’exploration mène à de véritables découvertes, révélant les mystères et les machinations du monde.

Ne cherchez pas de réponses claires, cependant. Comme je disais, la majeure partie de son histoire existe toujours sous la forme d’une collection floue de thèmes. C’est une réflexion sur la façon dont les puissants étouffent le monde pour maintenir leur règne. J’étais un peu frustrée du manque de précisions, mais peut être simplement parce que j’avais peur d’être perdue en plus d’être nulle…

Les vétérans de la licence se sentiront rapidement comme à la maison avec Elden Ring. Les habitudes fondamentales du style de combat sont plus solides que jamais. Vous devez gérer votre endurance, choisir avec précision votre moment pour frapper ou esquiver. Attaquer frénétiquement vous laissera fatigué et vulnérable sur le chemin des ennemis qui frappent fort, réduisant votre barre de santé à néant en quelques frappes. Donc si, comme moi, vous avez peur pour un rien, vous risquez de spammer votre manette vite inutilement.

Melina, votre mystérieuse guide durant l’aventure

Alors que certains des donjons optionnels d‘Elden Ring sont un peu à apprendre par cœur, tout aussi souvent, vous tomberez dessus avec un combat de boss sauvage. Il y a peu de choses dans son monde ouvert qui ressemblent à une corvée. Tout est significatif, même si certaines parties sont moins réfléchies que d’autres.

Dans Dark Souls et Bloodborne, chaque nouvelle pièce du monde s’emboîte facilement, élargissant votre compréhension de l’histoire, recadrant ce qui a précédé.

Elden Ring a des parties complexes similaires mais ne crée pas le même ensemble cohérent. Vous explorerez un vaste château au bord du monde et passerez un bon moment classique avec FromSoftware, mais cela vous donnera-t-il un aperçu de l’histoire plus large du jeu ? Pas toujours.

Il existe une multitude d’options pour spécialiser votre personnage, avec de nombreuses armes et sorts pour soutenir votre style de jeu. Vous pouvez désormais amener des monstres invocables aux batailles, à la manière de Pokemon.

Des décors époustouflants, même pour les débutants

Alors que les amateurs de fantastique prendront certainement leur pied, Elden Ring est un endroit particulièrement coloré et légèrement plus convivial à parcourir, pour satisfaire même les non-habitués.

Quand Dark Souls et Bloodborne vous voient patauger dans les rues et les égouts dégueu, Elden Ring vous voit charger sur des collines parsemées de géants sous la lueur d’un arbre rougeoyant qui gratte le ciel. Contrairement aux autres jeux de FromSoftware, qui se déroulent dans des mondes mourants, dans Elden Ring, on a l’impression que peut-être, juste peut-être, vous pouvez sauver ce monde. Sans doute un vain espoir, mais le découvrir à coup sûr nous a poussés à rechercher ses coins les plus reculés.

Rennala, reine de la pleine lune, est l’un des boss majeurs d’Elden Ring

Malgré ses nombreuses qualités, Elden Ring a aussi des petits moments de bêtise (qu’on pardonne très facilement). Le ton oscille entre l’épopée fantastique du Seigneur des Anneaux et l’aventure pop-corn des films des années 1980 comme Excalibur ou The Neverending Story.

Il y a une pochette d’album de heavy metal pour chaque paysage grandiose de contemplation sombre et lugubre ou une tortue géante qui distribue des leçons d’histoire.

Bien que j’ai rencontré de très minimes problèmes de performances, ceux-ci n’étaient pas non plus révolutionnaires — quelques bégaiements occasionnels et des chutes d’images. L’éditeur Bandai Namco et FromSoftware ont publié des correctifs de performances pour résoudre ces problèmes.

Elden Ring est un jeu FromSoftware dans sa forme la plus ludique, mettant de côté tous les a priori des Dark Souls. Il abandonne le cadre étroit de ses prédécesseurs au profit d’un monde ouvert plus tentaculaire et accablant.

Seul le temps nous dira s’il reste avec les joueurs aussi fortement que ces efforts précédents, mais c’est, sur ses propres mérites, une aventure terriblement convaincante pour celles et ceux qui aiment le défi.

Le jeu est disponible sur toutes les plateformes, de 50 à 70€ : PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, Microsoft Windows.