Le rappeur Coolio a été retrouvé mort à l’âge de 59 ans. Les causes de son décès sont inconnues.

Le rappeur Coolio est décédé à l’âge de 59 ans, a annoncé son manager Jarez Posey le 28 septembre 2022. Connu pour son tube « Gangsta’s Paradise » sorti en 1995, Coolio avait également été récompensé d’un Grammy Award.

Mondialement célèbre pour son tube « Gangsta’s Paradise »

Le manager de Coolio a annoncé son décès dans TMZ. L’artiste a été retrouvé inanimé dans la salle de bains d’un ami, à Los Angeles. Pour l’heure, on ignore la cause de son décès.

Coolio (Artis Leon Ivey Jr., de son vrai nom) est né le 1er août 1963 en Pennsylvanie. Il a ensuite emménagé à Compton, dans l’agglomération de Los Angeles, où il a étudié et travaillé comme pompier volontaire et dans la sécurité des aéroports. En 1994, son premier album It Takes a Thief est un succès, notamment grâce au titre « Fantastic Voyage ».

Mais c’est en 1995 que Coolio est devenu mondialement célèbre, avec son titre « Gansgta’s Paradise », dont la mélodie est reprise du tube de Stevie Wonder, « Pastime Paradise », sorti en 1976. « Gangsta’s Paradise » a été écrit pour la bande originale du film Esprits rebelles avec l’actrice Michelle Pfeiffer.

Il a valu à l’artiste un Grammy Award pour la meilleure performance rap solo. Au total, Coolio a vendu plus de 4,8 millions d’albums et continue de cumuler des centaines de millions d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Michelle Pfeiffer lui a rendu hommage dans une publication Instagram. « J’ai le cœur brisé en apprenant la disparition du talentueux Coolio ». La star a ajouté que, selon elle, le tube de Coolio était l’une des principales raisons du succès du film de film de John N. Smith, ayant récolté 180 millions de dollars au box-office.

Crédit de l’image à la Une : © capture d’écran Youtube