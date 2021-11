La Redoute réchauffe vos soirées d’hiver avec des promo sur ces housses de couette en coton

Avec l’arrivée des températures négatives et la violente remontée du Covid, on risque de passer beaucoup de temps chez nous. Pour s’offrir un intérieur chaleureux dans lequel on se sent bien, il ne faut rien négliger, pas même vos draps.

En ces temps de froid et de pandémie, nous devrions inévitablement passer un peu plus de temps chez nous. Il faut donc pouvoir se sentir bien chez soi. Pour passer l’hiver en évitant la déprime, pourquoi ne pas réchauffer son intérieur en boostant sa déco ?

Créer un petit cocon chaleureux sans dépenser trop de thunes dans le chauffage, c’est possible ! Pour faire grimper la température, le choix des matières et des couleurs est important et ça passe aussi par les draps qui peuvent changer l’atmosphère de votre chambre ou de votre studio.

Pour donner à votre nid douillet l’ambiance qui vous ressemble, La Redoute intérieurs propose une grosse collection de housses de couette en coton. Unies, à motifs, couleur terre de Sienne ou blanc cassé, vous saurez trouver votre bonheur. En ce moment La Redoute propose jusqu’à -45% sur ses housses de couettes.

Découvrez les housses de couette en coton La Redoute à -45%

Du coton pour tous les goûts

Avant de penser déco, il faut réfléchir confort. La Redoute propose plusieurs types de coton pour ces housses de couette mais elles ne répondent pas toutes aux mêmes besoins. Il est donc important d’identifier ce qui vous plongera dans un doux sommeil avant de choisir les couleurs qui colleront le mieux avec votre papier peint.

La Redoute propose en majorité des housses de couette en coton classique — la matière naturelle et la plus populaire pour le linge de maison. Les housses de couette en coton offrent donc un large choix de couleurs ou de motifs. Doux et résistant, le coton absorbe bien l’humidité. Il convient à toute la famille et pendant toutes les saisons, même s’il reste tout de même relativement frais.

Un peu plus lisse que le coton classique, la percale conserve sa douceur et sa couleur même au fil des lavages. La percale de coton vous offre des draps de meilleure qualité et permet une bonne régulation corporelle. C’est une matière qui est recommandée pour celles et ceux qui ont tendance à transpirer la nuit.

Vous trouverez aussi dans cette sélection des housses de couette en flanelle — du coton gratté pour obtenir un effet duvet. C’est une matière épaisse et très confortable. Si vous êtes de nature frileuse, la flanelle saura vous réchauffer !

La Redoute vous laisse choix de trouver la housse de couette qui vous correspond. Grâce à cette collection, vous pouvez commencer à organiser votre terrier pour passer l’hiver au chaud. Pour les fans de vin chaud et guirlandes lumineuses; les housses de couette de Noël sont au goût du jour.

Les housses de couette en coton La Redoute en bref

Large choix de matières et de couleurs

Coton classique et percale de coton pour des draps doux et résistants

La flanelle pour être bien au chaud l’hiver

Jusqu’à -45 % sur les housses de couette en coton La Redoute

Pour des draps confortables et à l’image de votre décoration, profitez dès aujourd’hui d’une promotion jusqu’à 45% sur la gamme de housses de couette en lin par La Redoute Intérieurs. Par exemple, ce modèle pur coton couleur vert de gris est à 16,49€ au lieu de 29,99€!

Découvrez les housses de couette en coton La Redoute à -45%

Crédit photo : Pexels / Ketut Subiyanto