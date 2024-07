La recette hyper simple du tian de légumes pour changer de la traditionnelle ratatouille 

Les étals des marchés se parent des éclatantes couleurs de nos chers légumes d’été, mais voilà, comment les préparer pour changer de la bonne vieille ratatouille ?

Voici la recette d’un tian de légumes : en plus d’être hyper simple à préparer, il permet d’éviter la corvée du taillage des légumes en petits carrés.

Ingrédients du tian de légumes hyper simple pour 4 personnes :

3 courgettes dont une jaune pour encore plus de pep’s

3 tomates

1 poivron rouge

1 aubergine

1 oignon

4 gousses d’ail

Huile d’olive

Thym et/ou romarin

Sel

Poivre

De l’amour (what else ?)

Les étapes pour préparer facilement un tian de légumes

Après avoir lavé vos légumes, épluchez et émincez grossièrement l’oignon et l’ail. Puis épluchez le poivron grâce à un couteau épluche-tomate. Personnellement, j’utilise celui de la marque Victorinox et j’avoue que ça a révolutionné la corvée d’épluchage de toute la famille.

Coupez le poivron en petits dés, mélangez avec l’oignon et l’ail, arrosez le tout d’une cuillère à soupe d’huile d’olive et réservez.

Épluchez l’aubergine et coupez-la en rondelles plutôt fines, faites de même avec les courgettes et les tomates sans passer par la case épluchage si vous le souhaitez.

Dans un plat à four, disposez les rondelles en alternance avec plus ou moins de régularité selon votre humeur, versez et étalez la préparation oignons/poivrons sur vos légumes.

Pour les gourmandes, ajoutez encore de l’huile d’olive, sinon mettez un peu d’eau au fond du plat, ajoutez le thym, le romarin ou tout autres herbes qui fleurent bon la Provence. Salez, poivrez à votre convenance et enfournez votre plat au four thermostat 180 degrés pendant 1 heure.

Variante barbecue : si comme moi vous avez une ou un champion du barbecue sous votre toit, confiez lui cette recette, la cuisson peut aussi se faire au barbecue. Et là, il ne vous reste plus qu’à profiter d’un rayon de soleil, les pieds en éventail, avant de déguster !

À lire aussi : La recette hypra facile des abricots rôtis aux amandes et au miel