La libre antenne sur l’homoparentalité, c’est ce soir sur Twitch !

Comment c’est d’avoir deux papas ? Notre invité AlmoTv, chef de projet chez OGaming, vient discuter dans l’humour et la bienveillance de l’homoparentalité, ce 2 août à partir de 19h en live !

On en est où en France sur l’homoparentalité ? Comment être reconnu comme parent légal dans un couple homosexuel ? Mais surtout, c’est comment aujourd’hui de grandir avec deux papas ?

Tant de questions que nous allons aborder ce soir avec notre invité AlmoTv, ou Alex pour les intimes (mais pas Alexandre, il trouve ça trop cordial), qui a été le fils de son père pendant 22 ans avant que ce dernier ne puisse officiellement l’adopter.

C’est à un dîner entre amis en 1995 que les parents d’Almo se sont rencontrés. Six mois après leur première rencontre, Papa 1 et Papa 2 vivaient déjà ensemble heureux avec leur fils Alex, alors âgé de trois ans. Pourtant, c’est après plus d’une vingtaine d’années que son père adoptif a pu devenir légalement son papa.

Ce soir, notre libre antenne vous accueille pour discuter librement du parcours et de l’expérience que vivent les enfants de l’homoparentalité !