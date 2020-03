On crée 3 looks pour 3 morphologies avec la même collection !

En partenariat avec Kiabi (notre Manifeste)

Pour le printemps, Kiabi sort 8 produits et pas des moindres : chaque pièce est disponible pour TOUTES les morphologies.

Et les prix n’augmentent pas selon les tailles !

Un grand panel de tailles et des petits prix chez Kiabi

Avec Kalindi et Dorothée, on te montre ce que donnent les vêtements sur nos trois corps bien différents, et on te donne des inspirations de looks !

Dans cette collection inclusive Kiabi, il y a des robes longues, des jupes midi, des combinaisons fleuries, des t-shirts à message, des blouses, des pantalons fluides…

Voilà ce que l’on a choisi, nous :

Attention, la collection n’est disponible que jusqu’au 17 mars ! Si elle te plaît, il va falloir te décider vite. Tu as deux semaines pour trouver ton bonheur en magasin et sur le site !

