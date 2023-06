Keizya, 2 884 € par mois : « En tant que maman solo, un rien peut me mettre à découvert »

Comment gère-t-on un budget serré quand on parent solo de 3 enfants ? La méthode des enveloppes fonctionne-t-elle vraiment pour mettre de l’argent de côté ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Prénom : Keizya*

: Keizya* Âge : 34 ans

: 34 ans Profession : Responsable animation

: Responsable animation Salaire net avant prélèvement à la source : 1776,75 €

: 1776,75 € Salaire net après prélèvement à la source : pas imposable

: pas imposable Personnes (ou animaux) qui vivent avec vous : ses 3 enfants

: ses 3 enfants Lieu de vie : Orléans (Loiret)

La situation et les revenus de Keizya

Depuis 12 ans, Keizya travaille en tant que responsable animation. Plus précisément, elle évolue dans « le champ de l’animation sociale ».

« Mon rôle consiste essentiellement à coordonner, mettre en place et encadrer des animations visant à la socialisation et à l’épanouissement des individus. »

Séparée et divorcée depuis 5 ans, Keizya est la maman de trois enfants de 11, 7 et 6 ans, dont elle a la garde à temps plein (leur père a un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires).

Elle vit à Orléans, dans la région Centre, dans une maison de 85 m2 appartenant à un lotissement, et composée de 3 chambres. « Je suis actuellement en location-accession depuis près d’un an et je suis en phase d’acquisition de mon bien. »

Pour son job à temps plein en CDI, Keizya touche un salaire net de 1776,75 €. Elle n’est pas imposable et s’estime « relativement bien payée ».

« Ma charge de travail devient de plus en plus importante et j’ai acquis un diplôme récemment qui n’a pas fait évoluer mon salaire. Mais mon salaire me permet tout de même d’être dans la tranche moyenne. Avec les prestations familiales et la pension alimentaire, mes revenus augmentent. Mais la crise financière a considérablement diminué mon niveau de vie. »

En tant que parent célibataire de 3 enfants, Keizya touche chaque mois 878,00 € de la part de la CAF. Son ex-mari lui verse par ailleurs une pension alimentaire de 230 €. Au total, elle touche donc chaque mois 2 884,75 € pour elle et ses enfants.

Le rapport à l’argent de Keizya et son organisation financière

Keizya raconte que ses parents, d’origine congolaise, étaient particulièrement dépensiers et envoyaient beaucoup d’argent au pays quand elle était enfant. Mais elle assure « n’avoir manqué de rien ».

« Contrairement à mes amis, nous mangions des produits de marque achetés dans des hypermarchés plutôt que dans les magasins discount. »

Aujourd’hui, Keizya doit composer entre ses envies de se faire plaisir – « je peux facilement mettre 300 € dans une paire de chaussures de créateur » – et son budget serré de parent célibataire.

« Je dois faire attention car en tant que maman solo, je ne peux pas me permettre de faire n’importe quoi. »

Étant actuellement en location-accession, elle ne peut plus percevoir d’APL, ce qui pèse grandement sur son budget.

« Je ne me suis pas encore adaptée, il suffit de peu pour me retrouver à découvert. Le fait de pouvoir épargner, et particulièrement pour mes enfants, me déculpabilise d’être à découvert. »

Pour gérer ses dépenses et ses rentrées d’argent, Keizya ne dispose pour le moment que d’un seul compte bancaire, mais elle envisage, lorsqu’elle « maîtrisera mieux ses comptes », d’en ouvrir un second pour gérer spécifiquement les dépenses liées aux enfants.

Depuis le mois de janvier, elle a par ailleurs opté pour le système des enveloppes pour mieux gérer son budget alimentaire, mais aussi certains événements comme les anniversaires, l’essence, Noël, les vacances…

« Il m’arrive encore d’utiliser ma carte bancaire, mais j’ai tout de même réduit. »

Les dépenses de Keizya

Le premier poste de dépenses de Keizya est évidemment le logement. Pour sa maison à Orléans, la trentenaire verse chaque mois un loyer de 780,45 €.

Viennent ensuite les factures courantes : 135 € d’électricité, 40 € d’eau et assainissement, ainsi que les assurances : 93 € pour l’assurance voiture, logement et responsabilité civile, et 84 € de mutuelle.

Parmi les autres frais incompressibles auxquels doit faire face Keizya, se trouvait jusqu’en mai 77 € par mois pour un prêt qu’elle avait contracté pour s’acheter des meubles, mais qu’elle vient de finir de rembourser.

Elle s’acquitte en revanche toujours de diverses factures : 16 € de forfait téléphonique, 27 € pour son abonnement internet, 6 € de frais bancaires.

Pour se déplacer, Keizya utilise les transports en commun. Son abonnement est pris en charge à 50 % par son employeur, ce qui lui fait un reste à charge de 39 € par mois.

« Je ne peux pas tout acheter local, même si j’aimerais bien »

Parce qu’elle est la mère de 3 enfants, Keizya dépense une somme conséquente pour leur alimentation. La cantine (et l’accueil périscolaire) lui coûte 200 € et elle estime dépenser 400 € en courses chaque mois, principalement au supermarché et en boucherie pour la viande.

« Je favorise la praticité et les prix, car avec mon rythme de vie et mon budget courses serré, je ne peux pas tout acheter local, même si j’aimerais bien. »

Keizya n’a pas de dépenses « féminines » particulières. Pour elle et ses enfants, elle dépense en moyenne 40 € au salon de coiffure. Elle dépense aussi 40 € par mois pour sa manucure, ainsi que 50 € en moyenne pour se vêtir, elle et sa famille.

Pour alléger son budget, la jeune femme aimerait réduire son loyer, qu’elle estime trop élevé. Pour l’heure, Keizya n’a pas fait de grosses dépenses… Mais ça ne saurait peut-être tarder.

« Je n’ai pas encore craqué mais je louche sur un pantalon de créateur qui coûte 300 €. »

Les loisirs de Keizya

En tant que maman solo, Keizya a des loisirs avant tout tournés vers ses enfants.

« Une fois par mois, nous essayons de nous faire un restaurant (fast food) et un parc de loisirs. Les rares fois où je n’ai pas mes enfants, je vais au cinéma et dans des restaurants plus traditionnels. »

Ce poste de dépenses lui coûte environ 50 € par mois.

L’épargne et les projets d’avenir de Keizya

À la fin du mois, une fois toutes ces dépenses honorées, il reste à Keizya un peu plus de 800 €. Elle les utilise pour mettre un peu d’argent de côté pour ses enfants.

« Mes enfants ont chacun un compte sur lequel je ne mets pas d’argent, en revanche, j’épargne pour eux 30 € par mois. »

Elle met aussi de côté 20 € d’assurance vie et, grâce au système des enveloppes, met de côté 150 € pour un futur voyage en Afrique.

« En ce moment, mes autres épargnes me servent surtout à éponger mes découverts. »

Si l’avenir lui permet, Keizya aimerait pouvoir acheter son bien immobilier.

« Mais j’ai conscience que cela me demandera beaucoup de sacrifices sur le plan loisirs et vacances. J’envisage donc de retourner en location afin de faire profiter mes enfants et de me constituer une épargne pour m’acheter un appartement plus tard, quand mes enfants auront grandi. »

Merci à Keizya* d’avoir épluché son budget pour nous !

* Le prénom a été modifié.

