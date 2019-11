La suite de Joker : Todd Phillips dément l’information

J'AI MÊME PAS ENCORE VU LE PREMIER FILM !Sérieusement, est-ce que les gens pourraient se calmer un peu ? Honnêtement, plus la mode des suites, reboots et autres spin-off se popularisent, et plus j'ai du mal à y voir une réelle intention de faire plaisir aux spectateurs. Tout ce que j'y vois, c'est un moyen hyper rapide de faire du fric sur une franchise. Peut-être que je suis devenue trop cynique et que le monde du cinéma a toujours marché comme ça, mais là, entre les trouze mille films Star Wars, les séries dérivées à toutes les sauces sur le tapis et ces SALETÉS DE DISNEY EN LIVE-ACTION (désolée...), ça commence à se voir gros comme une maison.