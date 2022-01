Je suis en couple exclusif, j’ai eu un coup de foudre au Nouvel An et je n’arrête pas de penser à lui

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

« Chère Daronne, je suis en couple exclusif avec mon copain depuis plusieurs années. Entre nous, tout va très bien, enfin je croyais. Au réveillon, j’ai eu un coup de foudre pour un mec que je n’avais jamais vu. Nous avons (un peu) flirté, pas mal rigolé, mais je ne connais pas grand-chose de lui si ce n’est que j’ai l’impression que l’attirance était réciproque. Nous nous sommes ajoutés sur les réseaux sociaux et nous avons un peu échangé mais j’ai freiné des quatre fers (en l’air) à cause de ma relation. Je suis perdu : je n’arrête pas de penser à lui, je suis complètement mordu et j’ai du mal à passer du bon temps avec mon mec. Aide-moi, je perds la tête. Baptiste »

La réponse de la Daronne

Mon petit toast de faux gras,

Je vais te confier un petit secret : je ne suis pas une romantique désespérée. J’adore m’abreuver de comédies romantiques et lire des livres où l’amour absolu tue tout le monde, mais dans la vraie vie, je dirais que la grande passion, c’est comme la beauté : ça ne se mange pas en salade. Je n’ai jamais compris ce proverbe, mais je pense qu’il est adapté puisque quand tu as faim, il vaut mieux manger une bonne grosse salade composée que de l’amour et de l’eau fraîche qui te laissent le bide tout creux.

Aimer, c’est ce qu’il y a de plus beau, aimer, c’est monter si haut, c’est toucher les ailes des oiseaux et puis souvent s’écraser comme un gros caca sur le trottoir en contrebas parce qu’au bout de trois semaines de parties de corps-à-corps enflammés et une procédure de divorce bien entamée, on se rend compte que le nouvel objet de son affection vote RN, passe ses week-ends à chasser en Sologne et qu’il est marié.

La passion, c’est comme une boîte de chocolats (ah non, mince, je l’ai déjà faite celle-là), c’est comme une bougie d’anniversaire, ça peut s’éteindre avant qu’on ait eu le temps de souffler dessus ou au contraire résister aux postillons les plus tenaces.

Alors tenter sa chance ? Ne pas tenter sa chance ? Je ne peux pas te dire. Mais ne t’arrête pas de lire ma réponse pour autant, je vais quand même essayer de t’aider à y voir plus clair.

Rester dans son couple actuel

Comme je te l’ai déjà dit, je pense que tout ce truc de l’amour plus fort que tout, c’est un peu du pipot. Ce n’est pas parce qu’on est frappé par un coup de foudre qu’on est forcément obligé d’agir dessus. Ok, ça fait un peu mal au bide, mais quand même, ça finira bien par passer. Si je ne te conseille pas nécessairement de passer à côté de ce gros gros crush qui défonce tout (voir mon prochain paragraphe), je t’invite à ne pas foncer tête baissée dans une romance sous prétexte que « tu as besoin de vibrer ».

Cessons de penser avec nos slips deux minutes si tu veux bien et attardons-nous sur un détail qui a toute son importance : ton partenaire officiel. Oui, je sais, en ce moment, il nous enquiquine bien, s’il n’était pas là tout serait bien plus simple. Mais il est là, et fut une période où sa présence te faisait frétiller (Du moins je l’espère, sinon j’écris ces tartines pour rien et mon courrier pourrait se résumer à : envole-toi petit oiseau et sois heureux !).

Alors la première question à se poser, c’est : comment tu te sens dans ton histoire ? Si tu veux bien, affrontons la vérité en nous posons LA question qui fait mal aux fesses mais qui doit absolument être posée : qu’est-ce qui te manque dans ta relation pour que tu aies pu craquer ailleurs.



Comme le dit si bien Florence Escaravage, la coach spécialiste de l’amour qui officie dans Ça commence aujourd’hui, le talk-show de l’après-midi sur France 2, l’amour n’arrive que quand on est disponible et s’immisce dans les failles. De quelles failles et de quelle disponibilité parle-t-on ici ? Es-tu victime d’un petit coup de mou ou de la fin irrémédiable d’une relation qui ne fait plus rêver personne ?

Si tu sens que ton histoire mérite une seconde chance et que finalement tu ne sais pas grand-chose de ton crush, il vaut peut-être mieux se concentrer sur ton couple, quitte à tout tenter pour raviver la flamme. Et si la flamme ne se ravive pas et que vous devez finalement vous séparer, il sera alors temps de courir le guilledou. Contrairement à ce que prétendent les films Disney, les coups de cœur sont loin d’être rares au cours d’une vie et tu auras encore maintes et maintes fois l’occasion de sentir ton petit cœur tressaillir, que ce soit pour ton homme actuel ou un autre à venir. Alors chaque chose en son temps.

Et puis des fois…

Et puis des fois BAM, il arrive qu’on soit en couple avec quelqu’un de très correct, mais qu’on rencontre la personne qui va nous rendre incroyablement heureux même au-delà de la mort, et tu reconnaîtras que c’est une prouesse de continuer à kiffer alors qu’on a de la terre plein la bouche pour l’éternité. Une occasion pareille, c’est vrai que ça ne se laisse pas passer. Et ça ne va pas faciliter tes affaires puisque je ne sais absolument pas si ton inconnu du réveillon est cette personne providentielle ou non.

Avant de fomenter des plans ultra romantiques sur fond de fuite au bout du monde et de soleil couchant, renseigne-toi tout de même sur le nouvel objet de ton affection. Tout plaquer sans essayer de sauver ta relation (si tu en as envie) pour un mec marié qui ne quittera pas son mari et qui te verra seulement comme une petite aventure qui pimente deux ou trois fois par mois un quotidien bien huilé, OU PIRE, un fuck boy faussement déconstruit, merci, mais non merci.

Quoi qu’il en soit, qu’on agisse dessus ou pas, un coup de foudre n’arrive jamais par hasard et le moment est venu de faire une petite introspection existentielle avant de prendre une décision.

Allez, je te laisse, je vais regarder The Witcher, Geralt et moi, on pense à fuguer en douce.

Des bisettes,

Ta daronne

