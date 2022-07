« J’ai peur de retourner dans un bar » : elles témoignent après avoir été droguées à leur insu 💉

Début juin en France, on recensait plus de 800 plaintes et près de 1000 témoignages faisant mention de piqûres en soirées. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Ces piqûres contiennent-elles de la drogue, à l’instar du GHB, que l’on peut notamment retrouver dans des verres ? Dans cette première enquête en format vidéo, Madmoizelle décrypte ce phénomène, à l’aide de témoignages et appuyé du regard d’une experte.

Elles s’appellent Amandine, Noélie et Louise, et elles ont en commun d’avoir été piquées ou droguées à leur insu dans des bars, des boîtes de nuit ou des cafés. Pour certaines, on parle même de soumission chimique.

Dans cette enquête, toutes trois reviennent sur ce qu’elles ont subi : Amandine et Louise ont été droguées alors qu’elles buvaient un verre. Noélie, quant à elle, a été piquée alors qu’elle était en soirée avec des amis. Toutes restent choquées par ce qui leur est arrivé.

Hier j’ai été droguée en boîte de nuit. 1 sec d’inattention pour 5h de black out. Faites attention à vous les meufs on ne le dit jamais assez ! — Mandine 🌺 (@amandine_cotrel) September 10, 2021

Mais leur cas n’est pas isolé. Ces derniers mois, les témoignages se multiplient et se comptent par centaines sur les réseaux sociaux. Au 16 juin, en France, on recensait plus de 800 plaintes et près de 1000 témoignages faisant mention de piqûres lors de soirées, dans des bars ou des festivals.

Qu’est-ce que la soumission chimique, et comment s’en prémunir ?

Dans ce format enquête que nous inaugurons, nous revenons sur ce phénomène qui prend de l’ampleur et qui inquiète, à travers des témoignages mais aussi avec l’aide de la pharmacologue Leila Chaouchi.

On vous explique ce qu’est la soumission chimique, quelles sont ses conséquences et également ce qui la différencie des piqûres malveillantes dont on entend beaucoup parler en ce moment. On vous parle aussi de comment s’en prémunir, et de ce qui est fait par les associations et les professionnels du monde de la nuit pour sensibiliser les publics.

Merci à Amandine, Louise et Noelie pour leurs témoignages, ainsi qu’à Leïla Chaouachi, pharmacologue au centre d’addictovigilance de Paris et experte pour l’enquête nationale menée par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), pour son analyse.

Sources mentionnées dans notre enquête : Résultats de la dernière enquête en date de l’ANSM au sujet de la soumission chimique : https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/19/plaquette-sc-n15-2019-vf.pdf Communiqué de la Société Française de lutte contre le Sida : http://www.sfls.aei.fr/ckfinder/userfiles/files/Actus/doc/2022/Reco-SFLS_Piqure_VF.pdf Opération SafeBar de NousToutes : https://www.noustoutes.org/action/safebar/ Présentation et interview : Marie Chéreau Réalisation et montage : Inès Pollon

