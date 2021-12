Ils sont de retour ! Le Palmashow revient au cinéma avec Les Vedettes

Le Palmashow, le duo de comédiens qui a commencé sur YouTube, revient avec la bande-annonce du film Les Vedettes, qui sort le 16 février.

Vous ne connaissez pas le Palmashow ? Mais si ! Il s’agit d’un duo de comédiens composé de Grégoire Ludig et David Marsais. Ils ont fait leurs débuts avec des sketchs aux 1001 personnages sur YouTube en 2013.

Depuis, les deux compères ont fait du chemin et reviennent bientôt au cinéma avec leur second film : Les Vedettes, réalisé par Jonathan Barré.

Les Vedettes, encore une tragicomédie du Palmashow

Les personnages que les mecs du Palmashow préfèrent incarner sont sans aucun doute les losers attendrissants. Après La Folle Histoire de Max et Léon, sorti en 2016, ils reviennent avec Daniel (Grégoire Ludig) et Stéphane (David Marsais), vendeurs dans un magasin d’électroménager. Ils se font virer et vont tenter de gagner un jeu télé type Juste Prix durant lequel Daniel se découvre un « talent » pour la chanson.

La suite semble être l’aventure vers le succès… ou pas.

Le Palmashow, succès comique

L’histoire du Palmashow est assez impressionnante. Ils font partie de ces comédiens qui se sont fait un nom sur YouTube, à une époque où le métier de youtubeur n’était pas mainstream ! Le succès de chacune de leurs vidéos, qui étaient produites assez professionnellement pour l’époque d’ailleurs, est colossal — à ce jour, leur toute première production, Quand on est Mario et Luigi, compte plus de 21 millions de vues.

Crédit : Chaîne Youtube du Palmashow

Le duo a fait son chemin jusqu’à avoir une émission télé sur TF1, puis des rôles au cinéma, comme récemment dans le dernier film de Quentin Dupieux, Mandibules.

On a hâte de découvrir cette nouvelle histoire, qui risque d’être pleines de blague méga-débiles et de personnages un peu cringe. Mais évidemment, c’est ça qu’on aime !

À lire aussi : Être une jeune actrice en situation de handicap, ça ressemble à quoi ? Rencontre avec Marisol Agostina Irigoyen (Un mètre vingt)

Crédit photo : Chaîne Youtube du Palmashow