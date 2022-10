Harvey Weinstein : l’ex-magnat accusé de s’être servi de son pouvoir pour violer des femmes

Alors que le second procès d’Harvey Weinstein débute à Los Angeles, le procureur a insisté sur l’abus de pouvoir dont a fait preuve l’ancien tout-puissant du cinéma pour violer ses victimes présumées.

« Sa stature ultra-massive et son énorme influence sur l’industrie du cinéma lui ont fait croire qu’il avait tous les droits pour agresser ses victimes dans des chambres d’hôtels », a tonné le procureur Paul Thompson au sujet d’Harvey Weinstein. Ces femmes « avaient peur qu’il détruise leurs carrières si elles racontaient ce qu’il leur infligeait », a-t-il encore dénoncé lundi 24 octobre, comme le rapporte l’AFP.

Harvey Weinstein doit répondre de 11 chefs d’accusation

Le deuxième procès de l’ex-producteur d’Hollywood s’est ouvert au tribunal de Los Angeles le 10 octobre. L’ancien tout-puissant du cinéma américain doit répondre de 11 chefs d’accusation pour viols et agressions sexuelles sur 5 femmes. Les faits se seraient déroulés dans des hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013. Une violence dont le camp de l’accusation tente ici de démontrer les rouages, accusant Weinstein d’avoir joué de son pouvoir pour violer ses victimes présumées.

