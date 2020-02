Le casting idéal d’Harry Potter (version 2020)

Les films Harry Potter sont sortis il y a maintenant près de 20 ans, et se sont terminés il y a environ une décennie.

C’est pourquoi de plus en plus de fans expriment leur envie qu’un remake voit le jour, et de fausses rumeurs finissent même par circuler…

Le casting parfait pour un remake d’Harry Potter

Le youtubeur Bryan Seeker a récemment sorti une vidéo dans laquelle il donne sa liste de la troupe d’acteurs et d’actrices qu’il verrait bien dans un remake d’Harry Potter.

Il explique la raison de ses différents choix.

Sans surprise, son choix pour Rogue se porte sur l’acteur américain Adam Driver. Chaque fois que j’entends parler du Rogue parfait, son nom revient !

En McGonagall, Bryan aimerait voir Emma Thompson. Que je trouve en effet parfaite pour le rôle, bien qu’actuellement un peu trop âgée.

C’est Michael Caine qui selon le vidéaste devrait interpréter Dumbledore.

Encore une fois, ce cher Michael est presque trop vieux pour le rôle selon moi, mais il est parfait au niveau de la malice dans le regard…

J’aimerais avoir enfin un Dumbledore zinzin. Zinzin, mais qui ne crie pas sur Harry quand il est censé lui demander les choses calmement.

Pour moi, le Dumbledore de Michael Gambon a un air plus préoccupé que malicieux. Et puis il est trop gris. Dumbledore est censé être un peu plus haut en couleurs, non ?

Pour Hagrid, Bryan Seeker imagine l’acteur Nick Frost. Il me paraît absolument parfait, non ? Il a tellement la tête de l’emploi.

Pour Petunia, le choix de Bryan se porte sur Olivia Colman.

Je trouve qu’elle pourrait en effet être très bien. Comme le fait remarquer Bryan, elle pourrait ajouter beaucoup de profondeur au personnage très caricatural des films d’origine.

En ce qui concerne le reste de la vidéo, le nouveau casting me parait judicieux mais sans plus, je n’ai pas vraiment d’avis très prononcé, pour être honnête.

Je vais donc me contenter de les lister si tu as la flemme de regarder la vidéo.

Olivander : Bill Nighty

Quirell : Andrew Scott

Oncle Vernon : Mark Addy

Nick Quasi-Sans-Tête : Rowan Atkinson

Le fantôme de Poufsouffle : Simon Pegg

Rusard : Rhys Ifans

Ce qui est sûr, c’est que ça m’a fait réfléchir sur mon propre casting rêvé !

Un casting plus jeune pour Harry Potter ?

Personnellement, à l’instar de l’auteur de cette vidéo, je ne pense pas qu’Adam Driver soit trop jeune pour le rôle.

Au contraire ! Rogue n’est pas censé avoir bien plus de 30 ans au début des livres.

Il en va de même pour McGonagall : bien que Maggie Smith soit parfaite pour le rôle, elle est bien plus âgée qu’elle n’est censée l’être.

Quel nouveau casting pour Harry, Ron et Hermione ?

Comme tu l’as remarqué, le trio principal ne figure pas dans cette précédente liste.

Pour Harry, Ron et Hermione, l’auteur de la vidéo a très justement décidé qu’il serait judicieux de ne caster que des acteurs encore très peu connus du grand public, voir complètement inconnus.

Cela permettrait ainsi au spectateur de les découvrir complètement en même temps que leurs personnages, et de ne pas poser un regard influencé sur eux en les associant à d’autres rôles antérieurs.

Habile.

Le casting parfait pour une série sur les Marauders

En ce qui concerne les Maraudeurs (une fois adultes), je suis plutôt convaincue par le trio Aaron Johnson (pour James), Andrew Garfield (Lupin) et Ben Barnes (Sirius) qui revient régulièrement dans les prédilections des fans !

Pour Pettigrew, j’avoue que je n’ai pas la moindre idée de qui je choisirais… Peut-être quelqu’un de moins caricatural, ou du moins pas aussi volontairement enlaidi que l’acteur d’origine.

Je trouve que quand les méchants sont moches, ça devient trop facile de les détester…

Pettigrew n’a pas toujours été cette ingrate créature. Je pense que le voir dans sa jeunesse et être témoin du développement de son personnage serait d’ailleurs très intéressant.

C’est pourquoi je suis pour une série sur les Maraudeurs autant que pour un remake d’Harry Potter.

Le seul bémol, c’est qu’on sait déjà comment les Maraudeurs finissent, il n’y aurait donc pas trop de surprises !

Ce serait prendre le risque d’inventer des choses qui n’ont pas existé afin de rendre l’histoire plus intéressante, un peu à la manière de ce que les scénaristes des Animaux Fantastiques ont fait…

Ce qui n’est selon moi pas une très bonne idée.

Et toi, quel serait ton choix si tu devais recaster les acteurs d’Harry Potter ?

À lire aussi : Tout ce qu’il manque aux films Harry Potter selon les fans des livres