François Hollande : après la présidence, son nouveau job de doubleur de dessin animé

On est loin de l’Élysée, mais ça va rajouter une ligne à son (impressionnant) CV. Après avoir occupé, notamment, le job de président de la République, François Hollande va doubler un personnage de dessin animé.

Le dessinateur Jul, auteur des Dernières aventures de Lucky Luke, a annoncé que l’ancien président allait doubler un personnage d’un long-métrage d’animation inspiré de la série de bande dessinée Silex and the City. Il a déclaré à l’AFP :

Il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Lui, c’est un comédien démentiel. Il était dingue, hyper marrant. Il ouvre le film, et on le retrouve tout au long.

Le dessinateur Jul pour l’AFP