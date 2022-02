Florence + The Machine revient tout décapiter avec KING, un single ensorcelant et féministe

Après une absence quasi-totale de quatre ans, Florence + The Machine revient avec un nouveau single, KING. Un hymne féministe servi par un clip ensorcelant, annonciateur d’un album forcément mystique, Florence Welch oblige.

Les chanteuses savent décidément se faire désirer, avant que leur retour longtemps attendu ne résonne encore plus fort.

Alors que Rihanna fait monter l’impatience d’un album surnommé R9 depuis bientôt sept ans, et qu’Adele vient de sortir 30 dix ans après 21, Florence + The Machine a la clémence de nous avoir fait patienter seulement quatre ans depuis son dernier effort High as Hope sorti en 2018 (même si le groupe avait quand même sorti Call Me Cruella en juin 2021 pour la bande-originale du nouveau film Disney centré sur l’anti-héroïne des 101 Dalmatiens).

Et voilà que c’est l’heure du grand retour !

Florence + The Machine sort KING, un single féministe enragé

Ce groupe de rock indépendant britannique mené par la chanteuse Florence Welch et la claviériste Isabella Summers vient en effet de sortir le 23 février 2022 KING, le premier single d’un futur album à venir.

Un titre éminemment féministe, puisque dans les paroles, Florence Welch parle des question de (non) désir d’enfant, d’ambition professionnelle, et de genres. La chanteuse y scande notamment :

« I am no mother, I am no bride, I am King » Je ne suis pas une mère, je ne suis pas une épouse, je suis ROI

La pochette de King, le nouveau single de Florence + The Machine sorti le 23 février 2022.

Au sujet de ce nouveau titre flamboyant, Florence Welch a notamment expliqué dans un communiqué :

« En tant qu’artiste, je n’ai jamais trop réfléchi sur mon genre. J’ai juste fait avec. C’était bien tant que les hommes et moi nous entendions sans se poser de question. Mais maintenant, alors que je réfléchis en tant que femme dans la trentaine et que je pense à mon avenir, je sens mon identité et mes désirs se déchirer. Je veux être artiste, partir en tournée, mais je veux aussi une famille et je pense que ce n’est pas aussi simple que pour mes homologues masculins. Mes modèles sont quasi-uniquement des hommes, et pour la première fois j’ai senti un mur entre moi et mes idoles, puisque je dois prendre des décisions qu’ils n’ont pas dû prendre. »

Florence + The Machine décapite le patriarcat dans le clip de KING

Et pour appuyer le propos, KING s’accompagne d’un clip incandescent, réalisé par Autumn de Wilde :

Comme d’habitude, cette vidéo se centre autour de Florence Welch qui y apparaît toujours aussi mystique. Elle incarne une créature, sorte de sorcière monstrueuse, vêtue d’une cape rose, qui lévite dans les airs, pour aller tordre le cou d’un homme avant d’aller faire la bamboche autour de ce sacrifice avec d’autres femmes qui semblent être ses disciples.

Ça résonne comme un excellent programme, non ?

Crédit photo de Une : capture d’écran YouTube du clip de King de Florence + The Machine.