Face aux critiques, Cardi B fait de ses cheveux un puissant message d’acceptation

Lassée des critiques sur ses cheveux au naturel, Cardi B raconte son évolution capillaire et appelle à aimer tous les types de cheveux. Une façon de se positionner comme experte crédible avant le lancement de sa propre marque capillaire ?

Connue et reconnue pour sa musique, mais aussi sa plastique, Cardi B a hélas l’habitude des critiques sur son physique. Dans une nouvelle publication Instagram datée du 14 novembre 2021, l’artiste suivie par plus de 115 millions de personnes sur ce réseau social a tenu à remettre les choses au clair autour de sa chevelure naturelle, sa longueur, et son soin.

Cardi B publie sur Instagram son évolution capillaire

Cardi B commence par évoquer les pires commentaires reçus sur ses cheveux, avant d’enchaîner sur les difficultés rencontrées par les personnes afro et latinas à pouvoir en prendre soin, comme le manque de moyens financiers et d’offres de produits de qualité accessibles :

« Pourquoi à chaque fois que je poste mes cheveux au naturel, j’entends « tu es MÉTISSE, tu es censée avoir les cheveux longs » ? Ce n’est pas vrai et très trompeur. Je poste des photos de mon évolution capillaire depuis des années et être métisse ne veut pas dire que vos cheveux sont toujours longs et bouclés, ce n’était pas mon cas. Depuis que je suis enfant, j’ai des problèmes avec la gestion de mes cheveux et il y a quelques années, j’ai trouvé différentes méthodes qui fonctionnent pour moi et regardez ma longueur maintenant. On a essayé de nous faire croire que nos cheveux ne pousseraient pas longs longtemps, ce n’est pas vrai. Beaucoup de produits capillaires que nous utilisions à l’époque n’étaient pas bons pour nos cheveux, mais c’est tout ce que nous pouvions trouver et nous ne pouvions pas nous permettre d’aller au salon de coiffure régulièrement, voire pas du tout. »

Cardi B prend le problème du soin des cheveux à la racine…

Cardi B enfant, adolescente, et aujourd’hui. © Instagram de Cardi B.

Ce message en forme d’appel à l’acceptation et au soin de tous les types de cheveux s’inscrit en légende d’un diaporama photo de l’évolution capillaire de Cardi B. Le carrousel s’ouvre sur une photo d’elle enfant avec ses cheveux naturels mi-longs, puis jeune adulte avec les cheveux longs et vraisemblablement défrisés.

D’autres photos plus récentes la présentent ensuite avec une chevelure en passe de revenir à sa texture naturelle. Le diaporama se conclut sur une courte vidéo d’elle, visiblement ravie, en train de montrer les longueurs naturelles dont elle dispose aujourd’hui, qui lui arrivent jusque dans le bas du dos. C’est ce qui rend la suite de son message d’autant plus crédible :

« Maintenant, tout le monde peut disposer de meilleures options, fabriquer de BONS produits abordables, apprendre sur YouTube et TikTok à mieux prendre soin de ses cheveux. Je veux que les femmes racisées aux cheveux frisés sachent qu’elles n’ont pas de « MAUVAIS CHEVEUX ». Il n’y a pas de mauvais cheveux. Et les « bons » cheveux ne riment pas avec une texture unique spécifique. TOUS LES CHEVEUX SONT BEAUX. »

… et s’affirme en experte crédible avant de lancer sa marque

On peut donc se sentir inspirée par le message de Cardi B. Nuançons tout de même : elle dispose aujourd’hui de moyens matériels et financiers lui permettant d’investir davantage de temps et d’argent que la moyenne des femmes dans le soin de ses cheveux, d’une part.

D’autre part, sans douter forcément de la sincérité de son message, on peut quand même aussi noter que Cardi B s’apprête à lancer sa propre marque de soins capillaires. Elle a donc tout intérêt à sensibiliser son audience à cette thématique, et à s’y placer en tant qu’experte à la fois crédible, sensible, et accessible.

Voir cette publication sur Instagram Dans ce post Instagram daté du 29 mars 2021, Cardi B annonçait prévoir de lancer sa marque capillaire d’ici la fin de l’année.

Cardi B conclut d’ailleurs sa légende de publication Instagram en renvoyant vers sa story à la une « Hair Day » où on la voit en train de préparer différentes mixtures « maisons » pour le soin de ses cheveux naturels. Soins à base de fruits, de légumes, d’huiles végétales et même de mayonnaise.

La sincérité brute : le secret de la communication selon Cardi B ?

En influenceuse rodée, Cardi B se montre aussi en train d’appliquer ces produits sur les cheveux de sa fille, comme un signe (qui ne vaut pas forcément preuve) de leur innocuité. Les premières vidéos datent d’il y a 75 semaines, soit près d’un an et demi : bien avant qu’elle communique publiquement sur sa volonté de lancer sa propre marque de haircare.

Cardi B en train de concocter un soin capillaire qu’elle applique sur les cheveux de sa fille. © Instagram de Cardi B.

Tout ceci peut donc servir (sans dire que cela n’a été créé que pour cela) une stratégie de communication sur le long terme pour que sa communauté (et au-delà) considère de plus en plus sa marque comme crédible et désirable, alors même que la date de sortie n’a toujours pas été communiquée.

Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que Cardi B serait malhonnête, ou manquerait de sincérité, dans tout ce qu’elle vient de raconter sur son parcours capillaire et l’acceptation de soi. Au contraire : peut-être que c’est justement ça qui fait de la rappeuse une étonnante et si bonne communicante : son honnêteté brute.

