Et si adopter un chien empêchait vos enfant de développer une maladie ?

S’il vous fallait une autre raison de succomber à l’adoption d’un chien, en voilà une de plus.

Pour une fois, ces couillons de chats ne vont pas pouvoir se la péter. Non, cette fois-ci, laissons la place aux chiens, ces bons gros pépères, qui en plus de faire partie des meilleurs animaux sur Terre (rien que ça) permettraient aux plus petits de ne pas développer, notamment, une maladie particulièrement pénible pour ceux qui en sont porteurs.

Encore une bonne raison d’adopter un chien ! Crédits : Jonathan Steele

Les chiens et la maladie de Crohn

C’est une récente étude publiée par le Mount Sinai Hospital et qui a été présentée lors de la Digestive Disease Week (DDW) 2022, qui montrerait que les jeunes enfants qui grandissent avec un chien pourraient avoir une certaine protection contre la maladie de Crohn, une maladie intestinale inflammatoire répandue.

Williams Turpin, médecin et auteur principal de l’étude et associé de recherche au Mount Sinai Hospital et à l’ Université de Toronto, a déclaré :

Notre étude semble s’ajouter à d’autres qui ont exploré « l’hypothèse de l’hygiène » qui suggère que le manque d’exposition aux microbes tôt dans la vie peut conduire à un manque de régulation immunitaire envers les microbes environnementaux. Williams Turpin pour la DDW

D’après l’étude, les enfants qui auraient eu un chien entre 5 et 15 ans auraient une perméabilité intestinale plus saine, réduisant le développement de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. L’association entre cette perméabilité intestinale saine, combinée à l’équilibre entre la réponse immunitaire du corps et les microbes dans l’intestin pourraient tous deux aider à prévenir la maladie de Crohn — une maladie qui se développe le plus souvent chez les jeunes adultes et dont les symptômes comprennent de la diarrhée, des douleurs abdominales et une perte de poids.

Le Dr Turpin ajoute également, concernant ces cons de chats :

Nous n’avons pas vu les mêmes résultats avec les chats, même si nous essayons toujours de déterminer pourquoi. Cela pourrait potentiellement être dû au fait que les propriétaires de chiens sortent plus souvent avec leurs animaux de compagnie ou vivent dans des zones avec plus d’espaces verts, ce qui a déjà été démontré comme une protection contre la maladie de Crohn. Williams Turpin pour la DDW

Voilà une bonne raison supplémentaire d’adopter un chien pour vos enfants, vous ne croyez pas ? Par contre, on ne déconne pas : on n’adopte pas un toutou pour l’abandonner ensuite, prenez conscience de la charge que cela implique, sur du long terme, on ne le dira jamais assez.

Crédit photo image de une : 85Miranda