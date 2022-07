En Suisse, les premiers couples de même genre se sont dit « oui »

C’est officiel : en Suisse, les couples homosexuels ont désormais le droit de se marier. La loi est officiellement entrée en vigueur ce 1er juillet, date à laquelle les couples de même genre ont pu se passer la bague au doigt.

Le 26 septembre dernier, une majorité de Suisses s’étaient prononcés en faveur du mariage pour tous lors d’un référendum. Ils ont imposé une défaite cuisante à leurs opposants, avec un « oui » voté à 64%. Tous les cantons du pays ont voté pour, même les plus conservateurs.

La Suisse était l’un des derniers pays en Europe occidentale à voter en faveur du mariage pour tous. Le nouveau texte de loi confère également aux couples de même genre le droit d’adopter un enfant ensemble.

« On est conscients qu’il y a une partie de la population qui a voté contre le mariage pour tous et on espère que l’on pourra vivre notre vie simplement et comme tout le monde. »

Xavier, marié avec son conjoint le 1er juillet