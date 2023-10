Emmanuel Macron souhaite constitutionnaliser l’IVG « dès que possible »

Mercredi 4 octobre marque le 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République. Pour l’occasion, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de constitutionnaliser le droit à l’avortement lors d’un discours tenu devant le Conseil constitutionnel.

Devant le Conseil constitutionnel, le président a salué « une Constitution devenue la plus stable de toute notre histoire » avant de présenter les différents axes de la réforme qu’il souhaite mettre en œuvre. Parmi eux, la question de la constitutionnalisation de l’IVG, déjà évoquée le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

« Des initiatives parlementaires ont été prises il y a quelques mois pour inscrire dans la Constitution la liberté des femmes de pouvoir recourir à l’interruption volontaire de grossesse […] J’ai exprimé mon souhait le 8 mars dernier que nous puissions trouver un texte accordant les points de vue entre l’Assemblée nationale et le Sénat et permettant de convoquer un Congrès à Versailles. Je souhaite que ce travail de rapprochement des points de vue reprennent pour aboutir dès que possible ».

Emmanuel Macron, discours du 4 octobre 2023