Des vêtements de grossesse à porter même après l’accouchement ? C’est possible, par ici !

Il existe des vêtements stylés et durables dans lesquels on se sent bien durant la grossesse et que l’on peut continuer à mettre ensuite. On a repéré pour vous quatre marques !

On réfléchit souvent à deux fois à s’acheter de nouvelles fringues — parce que nos placards sont déjà pleins et que marre de la fast fashion, de son empreinte écologique et des conditions de travail inhumaines. Encore plus quand on est enceinte et qu’on se dit qu’on va les mettre seulement quelques mois !

Voici donc une petite sélection de vêtements adaptés à la grossesse, avec des coupes étudiées pour se sentir à l’aise dans son corps enceint ainsi que durant le post-partum, période parfois compliquée pour les personnes ayant accouché dans leur rapport avec leur corps.

Pour la plupart, qu’on ait pris beaucoup de poids ou non pendant sa grossesse, qu’on le perde ou non ensuite, ces vêtements peuvent être mis toute la vie !

Joli Bumb, la marque éthique

La marque Joli Bumb a été imaginée en 2016 et propose des vêtements durables, éthiques et bio. Les coupes sont étudiées pour habiller avant, pendant et après la grossesse.

Depuis peu, elle propose des jeans de grossesse évolutifs — sans bandeau — qui sont imaginés pour s’adapter à l’évolution du corps pendant les neuf mois et après. Cela est permis par un système de double élastique sur le dos et sur les côtés !

Les pièces vont du XS au L.

Thelma Rose, la marque aux tissus élastiques

Ce n’est pas une marque de grossesse à part entière, mais Thelma Rose propose des robes aux coupes larges et des tissus solides, confortables et durables, à base de micromodal et élasthanne. La fabrication est éco-responsables et made in France !

Les pièces vont du 34 au 44.

Thelma Rose

Mamalicious, la marque danoise abordable

Cette marque danoise propose des vêtements stylés et pas très chers. Pour certaines fringues avec des coupes qui n’englobent pas trop le ventre, vous pourrez les porter sans soucis bien après l’arrivée du bébé. La marque se dit durable et indique ses engagements sur son site.

Les pièces vont du XS au XL.

Tajine Banane, pour allaiter avec style

Marque française très connue en faveur de son engagement pour la possibilité d’allaiter partout et tout le temps, Tajine Banane propose aussi des vêtements de grossesse !

Ces pièces ont des ouvertures sur les côtés, discrètes, refermées par des pressions ou des zips qui permettent d’accéder à votre poitrine facilement. L’allaitement pouvant durer longtemps, il peut être utile d’investir dans des vêtements qui allient confort et style.

La plupart des pièces vont du XS au XXL.

La plupart des grandes marques ont également des collections pour femmes enceintes, mais elles ne sont pas forcément imaginées pour pouvoir continuer à être portées en dehors de cette période tout en restant stylées. Voici donc de quoi étoffer vos sessions shopping.

Mais si vous préférez recycler vos vieux t-shirts et robes larges, on comprend tout à fait !

