Des looks de fêtes qui plairont à toute la famille, c’est la promesse de Kiabi

Retrouvez dès maintenant la collection flamboyante de Kiabi, qui habille toute la famille de paillettes pour les fêtes de fin d’année.

Cette fin d’année sera étincelante et rien d’autre ! Que vous choisissiez de vous habiller pour vous rendre à un festin ou que vous vous apprêtiez pour danser jusqu’au bout de la nuit, Kiabi aura forcément la pièce qui conviendra.

Il est de bon ton de rappeler que toutes ces paillettes n’en rendront pas moins accessibles chacune de ces pièces ! Kiabi a imaginé cette collection pour que vous illuminiez toutes vos soirées sans vous ruiner, mais aussi pour habiller toute la famille — ce qui en fait une très belle surprise de fin d’année.

Collection de tenues de fêtes Kiabi

Kiabi vous habille quelque soit votre âge

Kiabi propose un très large éventail de tailles, que vous choisissiez de vous habillez dans le vestiaire femme ou homme. Afin d’être sûre de satisfaire tout le monde, la marque a imaginé des intemporels — des pièces sur lesquelles il est facile d’avoir un coup de cœur et que vous pourrez reporter à l’infini, voire transmettre.

Vous vous demandez certainement quelle est la recette d’une telle possibilité ? C’est très simple, la marque a tout misé sur des formes classiques, avec des matières tendances !

Si vous jetez un oeil vers la garde-robe femme, vous y verrez différents cache-coeur. Une forme qui n’a plus rien à prouver, qui revient à chaque saison sur le devant de la scène et que vous allez adorer porter à tous les âges.

La version imaginée par Kiabi est une combishort courte, mais pas trop. Elle s’arrête juste au-dessus du genou pour vous laisser libre de tout mouvement. Et vous aurez le plaisir de la découvrir aux couleurs de Noël, en velours, à paillettes ou à strass !

Combinaison short cache cœur, 18€

Du côté du vestiaire enfant et bébé, les pièces n’en sont pas moins festives ! Il est parfois difficile de combiner confort et style pour les plus jeunes, et bien Kiabi l’a fait en jouant là aussi sur des jeux de texture.

Vous trouverez de la transparence, des strass, mais aussi des chemises, en résumé des vêtements que vos tout petits aimeront porter et dans lesquels vous aimerez les voir. Plus tard cela fera des photos souvenirs qu’ils adoreront retrouver.

Sweat en molleton, Kiabi, 10,00€

Affirmer votre personnalité en toute occasion

Ne voyez pas seulement les fêtes comme l’occasion de sortir une pièce étincelante une fois dans l’année. Voyez-les comme le prétexte pour montrer votre personnalité ! De plus, c’est généralement un moment durant lequel vous côtoyez des personnes que vous ne voyez parfois qu’une seule fois par an. Alors c’est le moment de tout donner et cette collection peut vous y aider.

Ce sont des pièces fortes, qui marquent l’œil, et dont n’importe qui se rappellera : jupe en similicuir, pull à strass… Et les propositions hommes et enfants sont tout aussi alléchantes.

Collection de tenues de fête Kiabi

Et puis des pièces dans lesquelles vous vous sentez bien vous rendront forcément belle, car rien ne vous habille mieux que votre confiance en vous. Mais pour y parvenir, il faut de bons outils, et les pièces de la collection Kiabi pour les fêtes de fin d’années peuvent vous y aider !

Alors cette année pour habiller toute la famille vous trouverez certainement votre bonheur chez Kiabi. Surtout que question style, vous serez sûre de faire un sans-faute, que vous ayez 12 ans ou 65 ans.

À lire aussi : Marre du noir et du beige ? Ces 5 couleurs sont tendance cet automne-hiver