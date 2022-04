Décider d’avorter ou non en étant harcelée par les tabloïds, c’est l’enfer qu’a vécu Sienna Miller à 23 ans

Lorsque l’actrice a appris que Jude Law la trompait, elle était également enceinte.

Nous sommes de retour en 2005. Cette année-là, Sienna Miller a terminé le tournage du film Irrésistible Alfie avec Jude Law, et se produit tous les jours sur les planches londoniennes dans As you like it.

Lorsque le scandale éclate, à savoir l’infidélité de son fiancé Jude Law qui se fait gauler en se tapant la nounou de ses mômes, Sienna n’a que 23 ans. Elle est la cible parfaite pour les tabloïds, elle, la si jeune actrice et icône de mode en vogue.

Sienna Miller et Jude Law dans Irrésistible Alfie

Faire face tous les jours à un public en pleine humiliation n’était déjà pas chose facile, mais elle se retrouve également à devoir réfléchir à l’issue qu’elle veut faire prendre à sa grossesse, qui a été dévoilée dans le journal The Sun sans son consentement.

Sienna Miller et l’enfer des tabloïds

Dans un long entretien accordé à The Guardian, l’actrice, qui vient de conclure un accord avec le journal The Sun, revient sur cette année 2005 particulièrement difficile. Elle accuse le tabloïd de s’être procuré son dossier médical illégalement en se faisant passer pour un représentant du cabinet médical, et d’avoir pu ainsi balancer des rumeurs autour de sa grossesse jusqu’alors restée secrète.

Et la jeune Sienna de l’époque, enceinte, trahie par Jude Law, a décidé d’avorter. Aujourd’hui, l’actrice reparle de cette décision, qui n’était, selon elle, pas prise en pleine conscience, mais aussi régie par la peur :

C’était horrible, l’anxiété que {cette histoire} a provoqué. À l’époque, cela m’enlevait toute capacité à réfléchir clairement avant de prendre une décision. J’étais dans une panique absolue et je faisais déjà face à une énorme quantité de douleur. The Gardian

Concernant la traque qu’elle a subie de la part des tabloïds, qui s’acharnait sur elle, elle se confie :

C’était tellement toxique. Ces jours-là – la frénésie de celui-ci, la folie de ce à quoi les femmes, en particulier, étaient soumises. En fait, je regarde en arrière et c’est comme un film bizarre. Un autre univers. The Gardian

Le journal, qui se défend de toute accusation illégale, a accepté de dédommager l’actrice, et cette dernière a pu lire une déclaration préparée et exprimer son regret de ne pas avoir les ressources nécessaires pour poursuivre le tabloïd plus loin, jusqu’à un procès complet.

Crédit photo image de une : film Factory Girl.