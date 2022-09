Dans le Missouri, la fessée est rétablie à l’école

Le châtiment corporel pourra être effectué sur les enfants des écoles de l’académie de Cassville, dans le Missouri.

C’est encore un beau retour en arrière aux États-Unis. Dans le Missouri, à Cassville, les parents peuvent donner l’autorisation à l’école de frapper leur enfant sur les fesses à l’aide d’une planche en bois, lorsque ce dernier n’obéit pas.

Illustration de la planche en bois utilisée pour les fessées. Crédits : dannikonov

Le retour de la fessée « encadrée »

L’action se veut encadrée, comme nous pouvons le lire dans l’annonce de l’académie du Missouri : l’enfant n’est pas frappé par n’importe qui, il l’est par une personne de l’école qui en a spécifiquement la charge, et devant un témoin : un employé de l’académie. De plus, le parent est prévenu avant que son enfant ne se prenne le coup de bâton.

Pour l’académie du Missouri, l’utilisation de la punition physique se veut « raisonnable », et cette méthode aurait un but :

L’usage de la force physique [est utilisé] comme une méthode pour corriger le comportement d’un élève. Académie du Missouri

Mais attention, l’académie précise tout de même qu’aucun coup ne peut être porté au visage, et que la punition ne peut entraîner de blessures physiques. Nous ne savons pas sur quel baromètre de la blessure physique ils se basent pour penser qu’une fessée avec une planche en bois n’entraîne pas de blessures, mais les personnes en charge de ce châtiment devraient peut-être s’entrainer les uns sur les autres de façon régulière avant de pondre de telles directives.

Mais pourquoi un tel retour en arrière de la part des USA sur les violences éducatives ? Il a pourtant été prouvé que la fessée, notamment interdite en France depuis 2019, provoque des dégâts sur le cerveau des enfants, et des troubles comportementaux chez les petits habitués à en recevoir.

Une méta-étude, qui avait été publiée dans la revue scientifique The Lancet, avait mis en lumière la dégradation du bien-être et du comportement de l’enfant, à cause des châtiments corporels.

On se répète sûrement mais, les stratégies d’éducation se basant sur la violence n’ont aucune utilité et sont dangereuses. Il existe d’autres méthodes d’autorité qui ne nécessitent pas l’utilisation de coups et de violence sur les enfants.

Allez, les États-Unis, arrêtez de déconner deux minutes là, ça commence à être vraiment lourd, ce retour au 20e siècle.

