On a testé le robot pour fabriquer les cosmétiques !

Coucou toi, et bienvenue dans une nouvelle vidéo Let It Glow !

Cette semaine, j’ai invité Carotte à m’accompagner dans l’univers de la cosmétique DIY… Et c’était plutôt expérimental pour nous deux.

Le test du robot Beautymix et des kits DIY Aroma-Zone

Nous avons décidé pour cette vidéo de tester deux types de fabrication de cosmétiques : un robot Beautymix (une sorte de Thermomix version beauté), et des kits DIY de la marque Aroma-Zone.

Baume à lèvres, crème de jour, vernis à ongles et gommage des lèvres…

On teste TOUT devant tes yeux ébahis, et entre la délicatesse de Caro et mon organisation légendaire, tu verras que c’est assez marrant !

On te débriefe bien entendu tout ce qu’on en a pensé à la fin de la vidéo, tu n’as plus qu’à la regarder.

Voici les produits utilisés :

Beautymix (chez Cultura), 129,99€

Kit de fabrication de vernis à ongles, Aroma-Zone, 12,50€

Kit de fabrication de baumes et gommages à lèvres, Aroma-Zones, 8,90€

