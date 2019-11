Tous les contenus qui quittent Netflix en décembre

Chaque mois, des tonnes de contenus intègrent le catalogue Netflix. Un moment de joie ultime !

Mais chaque mois également, des films, séries et documentaires se font la malle.

Découvre tous ceux à qui il faudra dire adieu dans quelques jours. Et ce en décembre, ce sont certains de mes films préférés de la plateforme qui s’envolent.

J’ai le cœur qui saigne.

Les films qui quittent Netflix en décembre 2019

Le Grinch – Le 1er décembre

Mange, Prie, Aime – Le 1er décembre

The Program – Le 1er décembre

Billy Elliot – Le 1er décembre

Her – Le 1er décembre

Le scaphandre et le papillon – Le 1er décembre

Selma – Le 1er décembre

Super Noël – Le 1er décembre

Le Sixième Sens – Le 1er décembre

American Psycho – Le 1er décembre

Ant-Man – Le 1er décembre

Pitch Perfect – Le 2 décembre

Star Trek – Le 17 décembre

Le dictateur – Le 21 décembre

Les séries qui quittent Netflix en décembre 2019

The Real Football Factories (Saison 1) – Le 29 décembre

Et voilà douce lectrice, il ne te reste plus qu’à vite ingérer tous ces contenus.

Perso, dès ce soir je me remate Her et Billy Elliot !

