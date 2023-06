Conor McGregor, star du MMA, est accusé d’agression sexuelle

Le sportif irlandais est accusé d’avoir agressé sexuellement une femme en marge du match de la finale de la NBA. La police de Miami a ouvert une enquête.

La star du MMA Conor McGregor est accusée d’avoir agressé sexuellement une femme, et ceci en marge de la quatrième finale de la NBA, selon des informations de TMZ Sports.

Conor McGregor, accusé de viol : l’enquête est ouverte

Le sportif aurait alors « embrassé de manière agressive » la victime présumée, avant de la forcer à faire une fellation dans des toilettes. Il l’aurait ensuite plaquée contre un mur pour tenter de la violer. Après s’être débattue, la plaignante a finalement réussi à s’enfuir et s’est rendue aux autorités locales, indique une lettre de mise en demeure adressée par son avocate. La police de Miami a ainsi ouvert une enquête.

L’avocate du sportif, Barbara Llanes, a démenti ces accusations auprès de l’Agence France Presse : « Les allégations sont fausses. M. McGregor ne se laisser pas intimider », a-t-elle affirmé.

L’équipe des Miami Heat, qui jouait le soit de l’agression présumée, a confirmé être « au courant de ces accusations » et mener une enquête. « En attendant le résultat de cette enquête, nous nous abstiendrons de tout autre commentaire », ont-ils indiqué sur Twitter.

La NBA et l’UFC, la ligue américaine de MMA, ont déclaré au média américain The Athletic être, elles aussi, au courant des accusations, et qu’elles cherchaient à recueillir davantage d’informations.

Conor McGregor, invité de ce match pour un événement publicitaire programmé, avait déjà suscité la perplexité en assénant un coup de poing à une mascotte du Miami Heat. L’homme avait été transporté à l’hôpital, et en est ressorti dans la soirée, après s’être vu prescrire des antidouleurs, indique franceinfo.

