Fais une bonne action : écris à une personne âgée confinée en EHPAD !

Depuis le début du confinement, les personnes âgées sont particulièrement isolées.

Étant très fragiles et considérées « à risque » face au coronavirus, elles sont soumises à des règles strictes de confinement dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Pour améliorer leur quotidien et leur redonner un peu de joie de vivre, une super plateforme est mise à disposition de tous et toutes pour leur envoyer du love par lettre : 1 lettre 1 sourire !

Le quotidien des personnes âgées confinées en EHPAD

Depuis l’annonce d’un potentiel déconfinement le 11 mai prochain par Emmanuel Macron, les personnes âgées ne se réjouissent pas pour autant, car, pour elles, le confinement pourrait se prolonger beaucoup plus longtemps.

Depuis le début du confinement, dans les EHPAD, les visites sont interdites, les animations sont supprimées, et les pensionnaires restent seuls dans leur chambre.

Aurélien Balzeau, directeur adjoint de la maison de retraite de Saint-Aignan-sur Roë dans le Sud-Mayenne a raconté à France Bleu que certains résidents se laissaient aller, voire « se laissaient carrément mourir ».

Il ajoute même que « des résidents menacent de se jeter par la fenêtre, il y a des crises d’hystérie et ça nous inquiète ».

Face à ce contexte exceptionnel, le personnel soignant des EHPAD redouble d’efforts pour soutenir psychologiquement les personnes âgées.

Des séances familiales en vidéos sont de plus en plus utilisées, mais il est possible de faire encore plus et de multiplier les petites actions en apparence dérisoires, notamment en leur écrivant des lettres depuis chez nous !

Comment faire pour envoyer des lettres aux personnes âgées confinées en EHPAD ?

Pour écrire une lettre à une personne âgée résidant en EHPAD, rien de plus simple, il te suffit d’aller faire un tour sur la plateforme 1 lettre 1 sourire !

Tu pourras ensuite cliquer sur « écrire une lettre », renseigner ton adresse mail pour recevoir une confirmation d’envoi, et c’est parti : tu peux écrire des mots gentils remplis de joie et de soleil, et même y ajouter des photos si tu le souhaites !

Une fois que tu auras envoyé ta lettre de façon électronique, les petites mains de la plateforme l’enverront à un établissement sous environ 7 jours, et une fois arrivée, elle sera imprimée et donnée à une personne âgée.

Pour l’instant, il n’est pas encore possible de choisir l’établissement dans lequel envoyer sa lettre, mais ça le sera peut-être bientôt !

La personne qui recevra ta lettre ne pourra pas te répondre, mais si tu le souhaites, tu peux ajouter ton numéro de portable à ta lettre pour que le destinataire puisse te répondre s’il le souhaite.

Information également importante à noter : une fois rédigée depuis ton clavier et envoyée, ta lettre ne pourra pas et ne sera pas modifiée !

Cassandre a déjà envoyé sa première lettre hier, et je pense que je ferai la mienne ce soir, et toi, ça te tente de participer ?

