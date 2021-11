Coline, 655€ par mois : « Je peux passer trois semaines à réfléchir à un achat à 20€ »

Combien gagnez-vous par mois ? Comment dépensez-vous cet argent ? Qui paye quoi dans votre couple ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons dans notre rubrique Règlement de comptes !

Prénom : Coline

Âge : 21 ans

Métier : étudiante en master et salariée à temps partiel dans une agence de garde d’enfants

Salaire mensuel : Environ 655€ par mois entre son salaire, ses allocations et la pension alimentaire qu’elle reçoit de

Lieu de vie : un appartement seule dans une grande ville

Les revenus de Coline

Pour subvenir à ses besoins chaque mois, Coline a trois sources de revenus principales. En premier lieu, une pension alimentaire que lui verse son père, à hauteur de 300€ par mois.

Salariée d’une agence de garde d’enfants, avec un CDI intermittent depuis le début de ses études, elle touche entre 180€ et 220€ par mois pour une vingtaine d’heures mensuelles travaillées environ. Ce salaire lui convient, dans la mesure où son job est assez flexible pour la laisser vivre ses études.

« Plus j’avance dans mes études, plus il est complexe de gérer mon job avec mes cours, des périodes de stage etc. Si je prends en compte le faible nombre d’heures où je travaille, je pense que mon salaire est correct. »

Bien consciente qu’elle pourrait gagner un peu plus par heure de garde sans passer par l’intermédiaire d’une agence, la pandémie lui a toutefois fait voir les points positifs de ce CDI :

« Pendant les longs mois où les parents étaient chez eux avec leurs enfants, j’ai eu droit au chômage partiel. Cela m’a bien aidée ! »

Enfin, elle touche 175€ d’allocations logement au titre du studio où elle loge seule.

Le rapport à l’argent de Coline

Issue d’une famille de la classe moyenne, Coline a reçu de l’argent de poche assez jeune et a ainsi appris à gérer son budget sur de petites sommes, de 5€ par mois à 8 ou 9 ans à 20€ par mois à 18 ans.

Son rapport à l’argent a été marqué par la différence de gestion entre sa mère et son père, ce dernier ayant fait des dépenses irréfléchies aux conséquences lourdes :

« Mon père avait tendance à faire de grosses dépenses, et a pris des prêts à la consommation sans en avertir ma mère, ce qui nous a plusieurs fois mis en difficulté. Il a plutôt été un exemple de ce que je ne devais pas faire en terme de gestion de l’argent, et je me retrouve à toujours peser le pour et le contre de la moindre dépense. Je peux réellement passer trois semaines à réfléchir pour l’achat d’un jean à 20€. »

Les dépenses de Coline

Le poste principal de dépenses de Coline se trouve dans son loyer à 300€ par mois, ce qui constitue presque la moitié de ses revenus. Un choix qu’elle a fait pour ses études, et dont elle mesure la charge financière.

« J’ai choisi d’emménager plus près de mon lieu d’études, même si ça n’était pas totalement essentiel pour moi. Ma mère vit à proximité de mon lieu d’études, mais dans un village très mal desservi et mon temps de trajet en transport en commun pour aller en cours m’épuisait. »

Après deux ans en colocation, elle vis aujourd’hui seule dans un studio qui n’est pas au centre de sa grande ville, mais qui est très accessible en transports en commun.

Pour cet appartement, elle dépense aussi 74€ de factures courantes, qui comprennent ses charges et ses factures d’électricité et 20€ d’abonnement internet. Son abonnement mobile, quant à lui, lui coûte 5€ par mois.

« Statistiquement, je vis sous le seuil de pauvreté »

Viennent ensuite les courses alimentaires, qui comptent pour 120€ mensuels du budget de l’étudiante. Pour s’en tenir à cette somme, elle planifie ses menus de la semaine en fonction des réductions de son supermarché et s’adapte.

« J’aimerais bien ne pas faire ça, et faire toutes mes courses au marché bio mais fonctionner ainsi, ça me permet aussi de m’offrir une pizza ou des sushis de temps en temps. »

Un budget qu’elle aimerait encore alléger un peu, comme elle l’explique :

« Je pense que je pourrais faire des coupes dans mon budget de courses. Je peux parfois être un peu compulsive avec la nourriture, et me retrouver à acheter des gâteaux sur un coup de tête, alors même que je fais mes courses de la semaine calculatrice en main. Parfois, je finis vraiment étonnée du total à la fin du mois. »

N’ayant pas de machine à laver dans son appartement, elle dépense aussi 18€ par mois en frais de laverie.

« Je pourrais réduire mon budget loisirs, mais je n’en ai pas envie »

Avec ce petit budget, Coline réussi à prévoir environ 57€ par mois à destination de ses loisirs. Une somme variable, qu’elle dépense plus ou moins intégralement selon ses besoins ponctuels (vêtements, cadeaux, sorties…).

Sa principale dépense loisir est son abonnement illimité au cinéma, qui lui coûte 16,90 € par mois, et elle y tient.

« Je pense que je pourrais réduire mon budget loisirs, mais honnêtement, je n’en ai pas très envie. Je pourrais sûrement résilier mon abonnement cinéma par exemple, mais la différence à la fin du mois ne serait pas très importante… Alors que je perdrais presque toutes mes sorties : je vais au cinéma 4 à 5 fois par mois grâce à cet abonnement, et à part une bière très occasionnelle dans un bar, ce sont presque mes seules sorties plaisir. »

Elle a en effet déjà fait des coupes dans son budget loisirs, en remplaçant son budget livres par des emprunts à la bibliothèque. Son dernier craquage en date ? Un lecteur dvd/blu-ray d’occasion à 30€, le mois dernier.

« C’est peut-être pas énorme et j’aurais pu attendre Noël, mais j’ai la plupart de mes films préférés en format physique, et ça me permet aussi d’emprunter des films à la médiathèque. »

Un projet d’achat de voiture

Une fois ces dépenses faites, Coline peut mettre environ 47 € de côté par mois, une somme qui peut varier en fonction de ses dépenses loisir et de ses heures travaillées.

« Mes économies ne sont pas très régulières, et cette somme est loin de partir uniquement dans une épargne à long terme. Dans un premier temps, j’essaie d’économiser pour mes frais d’inscriptions à la fac de l’année suivante, ensuite, le reste part dans une épargne un peu plus à long terme. Mais sur l’année, ça ne représente pas une somme très importante, surtout avec des dépenses imprévues de temps en temps. Globalement, dès que j’ai un petit virement de ma mère ou de mes grands parents, je l’épargne immédiatement pour ne pas risquer de le dépenser sans m’en rendre compte. C’est aussi grâce à ces sommes que j’arrive à mettre de côté. »

Coline place ces sommes sur un livret jeune et sur un PEL. Le livret jeune lui permet d’avoir une réserve dans l’année pour les dépenses imprévues, les cadeaux de Noël ou les achats occasionnels de vêtements, et le PEL est là pour constituer une épargne à long terme.

Avec cette somme, elle espère pouvoir acheter une voiture bientôt, pour faciliter son entrée dans la vie professionnelle.

« Pour l’instant, je peux vivre sans voiture sans problème, parce que je suis dans une ville bien desservie. Je ne pense pas qu’une assurance ou le prix de l’essence soient dans mon budget pour le moment non plus, donc je suis dans l’attente. Mais j’ai quand même l’inquiétude que ce soit un frein lorsque je chercherai du travail, si je dépends entièrement des transports en commun, je mets donc de côté pour ça. »

Merci à Coline d’avoir accepté de répondre à nos questions !

