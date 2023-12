Richard Berry accusé d’inceste : la justice annule la condamnation pour diffamation de sa fille Coline

Si la fille de Richard Berry avait bel et bien été condamnée pour diffamation à l’encontre de Jeane Manson, la Cour de cassation a annulé cette décision.

C’est une décision qui constitue un tournant dans l’affaire Berry. Alors que la fille de Richard Berry, Coline Berry-Rojtman, avait été condamnée pour diffamation en avril 2022, après avoir porté plainte et témoigné des violences sexuelles que son père lui aurait fait subir dans les années 1980. La justice est finalement revenue sur cette décision.

Un nouveau procès devrait avoir lieu

Ce mardi 5 décembre, la Cour de cassation a annulé cette condamnation. La plainte pour diffamation avait été déposée par l’ancienne belle-mère de Coline Berry-Rojtman, Jeane Manson. Berry-Rojtman avait été condamnée à lui verser 2 000 euros d’amende, ainsi que 20 000 euros de dommages-intérêts. Cette décision « casse et annule en toutes ses dispositions » du verdict, et le dossier est renvoyé devant la Cour d’appel de Lyon, et devrait donner lieu à un nouveau procès.

L’affaire avait commencé le 25 janvier 2021, lorsque Coline Berry-Rojtman, aujourd’hui âgée de 47 ans, a porté plainte contre son père et son ex-belle-mère, Jeane Manson, pour « viols et agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans », qui auraient eu lieu lorsqu’elle avait entre 8 et 9 ans. En raison de la prescription des faits, l’affaire a été classée sans suite le 31 août 2022.

Pour Patrick Klugman, avocat de Coline Berry, cette décision est un « immense soulagement », voire un « début de la fin d’une injustice ». « Pour avoir dénoncé les faits qu’elle a subis dans son enfance, elle a été muselée et maltraitée judiciairement. Nous n’allons pas en rester là », a-t-il également déclaré.

