Richard Berry parle pour la première fois des accusations d’inceste de sa fille Coline 

Coline Berry a porté plainte contre son père en janvier 2021. Elle l’accuse de viols et d’agressions sexuelles survenus lorsqu’elle avait environ 8 ans. L’affaire a été classée sans suite en raison de la prescription des faits, en août 2022.

« Je peux aujourd’hui m’exprimer et affirmer que tout est faux », a-t-il déclaré dans les pages du JDD. Pour la première fois, l’acteur Richard Berry a pris la parole concernant le procès pour inceste qui l’a opposé à sa fille, Coline Berry. L’affaire a commencé le 25 janvier 2021, lorsque l’actrice, aujourd’hui âgée de 46 ans, a porté plainte contre son père et son ex-belle-mère, Jeane Manson, pour « viols et agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans ». Les faits dont elle les accuse auraient eu lieu lorsqu’elle avait entre 8 et 9 ans. L’affaire a été classée sans suite en raison de la prescription des faits, le 31 août 2022.

« Je reste son père »

Jusqu’à présent, si Coline Berry avait pris la parole dans les médias à plusieurs reprises, son père, lui, était resté plutôt silencieux. À l’exception d’une story postée sur Instagram, le 2 février 2021, dans laquelle il niait déjà les faits dont sa fille l’accusait. « J’ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant et respectueux de ma fille », avait-il alors écrit, ajoutant que le « récit » de Coline Berry avait « évolué avec le temps ».

Dans l’interview donnée au JDD, il réitère sa version, dans laquelle sa fille est une menteuse, et propose quelques hypothèses bancales pour expliquer les accusations de Coline Berry. Non seulement il nie tout en bloc, mais il semble également accuser sa fille d’être un peu folle, ou mythomane, avant de l’accuser d’être jalouse de tous ses autres frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas encore nés. « Rien de ce qu’elle raconte n’est arrivé. Je ne l’ai jamais embrassée sur la bouche avec la langue, ni mes deux autres filles, c’est ignoble. […] Ce sont peut-être des souvenirs inventés ou induits, auxquels elle a fini par croire », avance l’acteur. « Il y a comme une jalousie, parfois féroce, vis-à-vis de mon autre fille, Joséphine. Et ces accusations ont surgi au moment où j’ai annoncé la naissance à venir de mon troisième enfant avec ma femme Pascale [Louange]. Coline était aussi enceinte. Mais au fond, je ne comprends pas pourquoi elle a fait cela », a-t-il ajouté. Même s’il se dit meurtri par les propos de sa fille, l’acteur de 72 ans ne semble pas vouloir couper les ponts avec elle. « Coline est ma fille. Malgré ses accusations mensongères, malgré la douleur, je reste son père. »

De son côté, en mars 2021, au micro d’Europe 1, Coline Berry avait, elle aussi, déclaré son amour pour son père, malgré tout. « J’ai compris qu’il n’était pas capable de répondre à ma demande de reconnaissance des faits. C’est toujours dans un paradoxe d’amour et de souffrance. C’est mon père et je l’aime. » « D’ailleurs, il m’a demandé pardon, avait-elle ajouté. Ce qu’il a du mal à assumer, c’est sa responsabilité.»

Un procès sans réponse

Après le classement sans suite de l’affaire, les avocats de la défense et de l’accusation ont chacun tiré les conclusions bénéficiant à leur partie. « Coline Berry a dénoncé ces faits en sachant pertinemment qu’ils étaient prescrits, pour qu’il y ait une enquête », avait réagi auprès de l’AFP son avocat, Me Patrick Klugman. « Celle-ci prend acte que les faits sont prescrits. Nous comprenons donc que les faits sont caractérisés, et c’est ce que nous attendions, a-t-il ajouté. Plus personne ne pourra dire que Coline Berry est une menteuse. » Une version contestée par l’avocat de Richard Berry. « Contrairement à ce qui a pu être indiqué à tort, rien ne permet de dire que les faits sont établis », a déclaré à l’AFP Me Hervé Témime.

Dans cette affaire, Coline Berry n’a obtenu gain de cause ni auprès de son père, ni auprès de Jeane Manson, son ex belle-mère qu’elle accusait d’avoir participé aux agressions sexuelles dont elle dit avoir été victimes. Face à ces accusations, Jeane Manson avait porté plainte pour diffamation contre son ex-belle-fille. Le 14 avril 2021, Coline Berry a été condamnée à lui verser 2 000€ d’amende.

À lire aussi : Comment la technique DARVO permet aux auteurs de violences conjugales de retourner la culpabilité

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.