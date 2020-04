Charlie sort l’épisode 3 du Dernier vlog avant la fin du monde

Bon je vais pas écrire des nouveaux trucs tu connais la chanson il y a peu de chance que tu apprennes de nouvelles choses ici de toute façon je ne sais pas si il y a réellement des gens qui lisent mes articles de présentation de vidéo

Si c’est le cas cache le nom de ton mammifère préférés dans les commentaires

Dans cette vidéo tu trouveras diverses chansons : Les papillons dans le ventre du sacré Constantin Dzianisau qu’on ne présente plus, mais aussi une instru en exclu d’un nouveau morceau de Ciao Venus et une reprise de LorYne à la voix plus enchanteresse que la plus douce des sirènes.

À la semaine pro

J’espère que t pas mort sinon grv gênant mdr