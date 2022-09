Cette présentatrice télé a-t-elle été virée à cause de ses cheveux blancs ?

La journaliste télé Lisa LaFlamme a récemment été licenciée d’une grande chaîne de télé canadienne, peut-être en partie parce qu’elle avait laissé pousser ses cheveux blancs.

Peut-on être viré à cause de sa couleur de cheveux naturelle ? Lisa LaFlamme présentait tous les jours les informations sur la chaîne CTV News depuis 2011. Autant dire qu’elle occupait une place de choix dans une grande partie des foyers canadiens. C’est pourquoi l’annonce de son départ, qu’elle a commenté en vidéo le 15 août 2022 sur Twitter comme n’étant pas son choix mais une « décision commerciale », a suscité tant d’émoi :

« J’ai été prise de court et je suis toujours choquée et attristée par la décision de Bell Média. À 58 ans, je pensais toujours que j’aurais beaucoup plus de temps pour raconter plus d’histoires qui ont un impact sur notre vie quotidienne. Au lieu de cela, je quitte CTV humiliée par les gens qui m’ont fait confiance pour raconter leur histoire. »

La présentatrice télé Lisa LaFlamme avait cessé de teindre ses cheveux blancs

La décision daterait de juin 2022 et émanerait de Bell Media, la société propriétaire de la chaîne. D’après The Globe and Mail, ce contrat long de 35 ans avec ce réseau télévisé aurait été interrompu notamment à cause de la couleur de cheveux qu’affichait depuis peu Lisa LaFlamme. Point de coloration extravagante en vue : la présentatrice a décidé de cesser de teindre ses cheveux blancs durant le confinement, laissant apparaître une superbe chevelure naturellement grise.

Les cheveux bruns de Lisa LaFlamme avant le confinement. © Capture d’écran CTV.

En 2020, Lisa LaFlamme faisait justement la Une des journaux pour sa décision d’assumer les cheveux blancs, recevant des milliers d’éloges à travers le pays. Questionnée à ce sujet, la présentatrice avait expliqué qu’à cause de la pandémie, elle n’avait pas pu rendre visite à son coloriste, et devoir vaporiser tous les jours ses racines pour les camoufler a fini par la lasser et lui sembler absurde. Elle a vécu la fin de ce camouflage comme une libération.

« Qui a approuvé la décision de laisser les cheveux de Lisa devenir gris ? »

Ces propos inspirants rendent encore plus incompréhensibles la soudaine éviction de la journaliste de CTV News. D’autres tensions politiques grandissantes au sein de l’équipe seraient également en cause. Mais les cheveux blancs de Lisa LaFlamme auraient précisément allumé la mèche. D’après l’enquête du média canadien The Globe and Mail toujours, un haut responsable de la chaîne aurait demandé, lors d’une importante réunion, qui était la personne ayant approuvé la décision de la présentatrice de « laisser les cheveux de Lisa devenir gris ». Cette question qu’on pourrait juger complètement déplacée serait survenue quelques jours avant l’annonce de son licenciement.

Les cheveux blancs de Lisa LaFlamme après le confinement. © Capture d’écran CTV.

Dans la foulée de l’enquête, Bell Media a absolument démenti avoir écarté la journaliste à cause de ses cheveux gris, tandis qu’une vague de soutien pour la présentatrice s’exprime sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il ne surprend personne de voir des présentateurs masculins assumer des cheveux poivre et sel, voire totalement blancs, cette histoire raconte beaucoup des pressions esthétiques subies par les femmes. À l’antenne ou en dehors, leur corps ne leur appartient jamais entièrement en société patriarcale.

À la croisée du sexisme et de l’âgisme, les femmes doivent-elles se cacher pour vieillir ?

