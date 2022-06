Cette plateforme de mangas en ligne propose des pépites féministes

Pour ne pas mourir bête, j’ai décidé de tester la lecture de mangas. Le catalogue Mangas.io m’a enfin permis de découvrir des pépites féministes dont voici mes préférées !

En 2021, un livre vendu sur deux était une BD. Un chiffre à nuancer, car plus d’une bande dessinée achetée sur deux se trouvait dans la catégorie mangas. En tout, cela fait 1,5 million de consommateurs de mangas l’année dernière, et j’avoue, je me sentais un peu bête de n’en avoir jamais ouvert un de ma vie.

Comme je ne suis pas experte dans le domaine, je ne me voyais pas non plus me rendre en librairie, car je le sais, je n’aurais jamais su quoi acheter. Un fan de culture japonaise m’a donc recommandé de faire un tour sur la plateforme et application de lecture Mangas.io. Selon lui, elle se démarque de ses concurrents pour pas mal de raisons.

Mangas.io, un choix parmi 120 titres soit plus de 5000 chapitres

Comme je ne suis pas non plus née dans une grotte, je sais que One Piece ou Dragon Ball Z sont des BD japonaises populaires, mais ma curiosité m’amenait vers d’autres histoires que celles dont tout le monde parle.

Si je ne suis pas experte dans le domaine, j’ai trouvé que Mangas.io propose des titres qui cassent avec les stéréotypes habituels liés aux mangas. Clairement, on met les femmes en avant et on nous permet de découvrir des intrigues qui changent de l’ordinaire.

« Ça reste entre nous » ce manga qui aborde les fantasmes féminins

De mon côté, quatre mangas ont particulièrement retenu mon attention. J’étais surprise de tant apprécier la façon de lire ces BD un peu particulières : sur l’ordinateur, on peut défiler de page en page par la gauche, et sur le téléphone, c’est de bas en haut, comme un webtoon. En plus petit bonus, tous les premiers chapitres sont disponibles gratuitement.

Mon œil a immédiatement été attiré par le manga Ça reste entre nous, et la petite bande-annonce proposée à côté du titre a fini de me convaincre. L’histoire traite des fantasmes féminins, les premiers, ceux que l’on explore lors de nos premiers émois amoureux. Je n’ai pas lu les 19 chapitres d’une traite, mais Mangas.io enregistre automatiquement votre dernière page de lecture.

Découvrir le formidable patrimoine du manga sur Mangas.io

Ces autres bonnes surprises découvertes sur Mangas.io

J’ai également apprécié le manga Dans l’intimité de Marie, qui aborde le harcèlement d’un angle plutôt singulier : on suit un homme qui se retrouve dans la peau de la victime, et se rend ainsi compte de tout ce qu’elle subit chaque jour.

Dans un registre très éloigné, en tant que grande fan de science-fiction, j’ai aussi dévoré Wombs Cradle. La BD raconte l’histoire de femmes enceintes qui doivent combattre le gouvernement pour survivre, car elles ont potentiellement en elles des extraterrestres qui les ont fécondés… Ces dernières veulent pas être considérées comme des rats de laboratoire, mais veulent être aidées ! À titre d’information, l’autrice a reçu un prix très connu en SF au Japon pour ce récit.

Enfin, mon dernier coup de cœur découvert sur Mangas.io, c’est Contes merveilleux du printemps. L’histoire traite d’une première romance entre jeunes femmes, et ça m’a fait plaisir de trouver un manga où les relations lesbiennes étaient abordées !

Découvrir le formidable patrimoine du manga sur Mangas.io

Un site qui rémunère ses auteurs pour lutter contre le piratage de mangas

Le petit plus de Mangas.io, c’est que ses créateurs ont à cœur de mettre en avant des titres peu connus. En plus de rééditer des mangas anciens, ils rémunèrent aussi les auteurs, dessinateurs et éditeurs pour leurs créations à leur juste valeur, et ça, je vous assure que c’est important.

Et pour cause, Le Ministère de l’Économie, Commerce et Industrie du Japon (METI) avait estimé à 20 milliards de dollars par an les pertes liées au piratage de mangas et animés, en 2014. 83% des lecteurs français lisent leurs mangas sur des plateformes illégales, et clairement, je n’ai pas envie de faire partie de cette organisation criminelle. Surtout que Mangas.io propose un accès illimité à tous leurs contenus pour un abonnement mensuel de 6,90€ par mois, ou 69,90€ si on paye à l’année.

J’avoue être étonnée d’écrire ça, mais Mangas.io vient de trouver une nouvelle abonnée fidèle en ma personne ! Si comme moi, vous aimez donner votre avis, le site a également un canal discord, on se retrouve là-bas ?

Crédits : Photo de Darya Sannikova/ Pexels

À lire aussi : Pourquoi ne lire que des femmes est un geste politique révolutionnaire