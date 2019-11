Black Friday : ta 1ère box madmoiZelle à 1€ !

Attention, cette offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés et seulement du 27 au 29 novembre 23h59 . Après, il sera trop tard !

Si tu t’abonnes pour la première fois à la box et que tu choisis l’abonnement de 3 mois ou plus, ta première box passe à 1€ au lieu de 22,90€ .

Elle contient pour 40€ de produits pour te faire kiffer les fêtes de fin d’année et arrivera sous ton sapi… dans ta boîte aux lettres avant le 20 décembre !

En ce moment et jusqu’au 10 décembre, nous vendons par exemple la box Christmas Party composée avec paillettes par notre petit lutin de Noël Carotte.

Entre cocooning, blagues et petits objets utiles, elle est très appréciée de la communauté qui s’en dit satisfaite à plus de 90% !

Chaque mois autour du 15, nous envoyons 6 à 8 objets qui te servent au quotidien et que nous personnalisons pour mettre du soleil dans ta vie.

Marie

Quand Marie ne jongle pas entre les box madmoiZelle, elle t'invite à chanter (faux et fort) aux Grosse Teuf, à te marrer aux One mad show et à t'émerveiller aux CinémadZ. Fière Poufsouffle, elle est incollable sur les actus de Daniel Radcliffe grâce à sa Google Alert quotidienne (à 18h).



