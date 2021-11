Black Friday 2021 : les meilleures offres sélectionnées par Madmoizelle ce jeudi 25 novembre

Le Black Friday 2021 continue cette semaine ! Madmoizelle vous aide à vous repérer dans la jungle des (plus ou moins) bons plans avec des sélections d’offres qui valent vraiment le coup.

Le Black Friday 2021 bat son plein depuis quelques jours. Cette année, Madmoizelle compile pour vous la crème des offres promo proposées par nos e-commerçants. Alors pour ne rien louper des meilleurs bons plans, suivez notre guide spécial Black Friday, actualisé tout au long de la journée.

Le Black Friday 2021 sur vos eshops préférés

Les meilleures offres du Black Friday 2021 en bref :

iPhone 12 mini à de 600 euros

Découvrez l’iPhone 12 MINI, 599€ au lieu de 689€

Depuis plusieurs années l’iPhone n’a cessé de grandir. Avec l’iPhone 12, on a enfin retrouvé un format plus compact qui tient même dans la poche d’un jean ! Si vous comptez faire chauffer la carte bleue pour céder à la folle envie d’un nouveau téléphone, l’iPhone 12 mini est en promo chez Darty.

Apple Watch Series 3 à moins de 180 euros

Découvrez l’Apple Watch Series 3, 179€ au lieu de 219€

L’Apple Watch a beaucoup à offrir. Répondre à vos messages, prendre vos appels ou encore vous donner votre fréquence cardiaque durant votre jogging, c’est un vrai petit assistant directement sur le poignet. Et si l’envie vous prend d’en acquérir une sans payer le prix fort, l’Apple Watch série 3 est nettement plus abordable que ces grandes sœurs. Pendant la Black Week,elle est disponible pour 179€ au lieu de 219€ sur Amazon.

Vidéoprojecteur de la taille d’une cannette à -31%

Découvrez le mini projecteur NEBULA, 239,99€ au lieu de 349,99€

Quoi de mieux que de binge-watcher votre série sous la couette pendant l’hiver ? Pour profiter de Netflix comme au cinéma, ce vidéoprojecteur de la taille d’une canette vous offre la possibilité de l’amener où vous voulez. Dans votre canapé, chez des potes ou dans votre chambre, peu importe… son format compact lui permet d’être rapidement prêt à l’emploi.

iPad Air 10,9 » 64 Go à moins de 590 euros

Découvrez iPad Air 10,9″, 589,99€ au lieu de 669,99€

Si votre ordinateur est en train de rendre l’âme et qu’il commence à peser vraiment lourd dans votre sac, L’iPad semble être une bonne alternative qui prendra moins de place pour des soirées Netflix au fond du lit. Son prix est élevé mais si vous souhaitez sauter le pas (ou le glisser sous le sapin), il est à -12% sur le site de la Fnac.

Liseuse Kindle par Amazon à moins de 65 euros

Découvrez la liseuse Kindle, 64,99€ au lieu de 89,99€

On ne présente plus la liseuse Kindle, une bibliothèque bien fournie qui ne vous prendra pas de place. Vous le savez sûrement déjà, mais c’est la solution idéale pour les grandes lectrices !

Des écouteurs sans fil SAMSUNG à moins de 100€

Découvrez les écouteurs sans fil SAMSUNG, 96€ au lieu de 169€

Si vous hésitez à passer aux écouteurs sans fil, cette offre devrait vous aider à passer le cap ! Les écouteurs Bluetooth Samsung sont actuellement à 96€. Ils sont compatibles avec tous les appareils Android 5.0 et versions ultérieures, alors vous allez pouvoir profiter de plus de 6 heures d’écoute sans interruption en une seule charge.

iPhone XR reconditionné à moins de 410€

iPhone XR reconditionné, 408,50€ au lieu de 499€

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone mais avec un petit budget, vous pouvez profiter de cette offre alléchante sur l’iPhone XR à moins de 410€. Il est Reconditionné en « excellent état ». C’est une bonne action pour votre porte-monnaie et la planète !

Le MacBook Air à moins de 1 000€

MacBook Air M1, 999€ au lieu de 1129€

Faut-il présenter le MacBook Air ? Non, car vous ne vivez pas dans une grotte. Sachez simplement que ce bijou d’informatique, léger et efficace, coûte d’habitude un SMIC oklm, donc ce Black Friday peut être l’occasion de vous équiper !

L’Apple Watch Series 6 à moins de 400€

Apple Watch Series 6, 369€ au lieu de 459€

Presque 100€ de réduction pour cette Apple Watch qu’on ne présente plus, capable de vous rappeler votre pause méditation comme de vous afficher la météo, en plus d’analyser votre santé ! Si vous hésitez, retrouvez le test complet de l’Apple Watch Series 6 chez nos confrères de Frandroid.

Le casque Bluetooth Marshall à moins de 100€

Casque Bluetooth Marshall Major IV, 99€ au lieu de 149,99€

La vie est trop courte pour s’emmêler dans des câbles, et les aficionados du Bluetooth le savent bien. Pour votre cœur de rockeur, ce casque sans fil Marshall est en promo !

Grille pain RUSSELL HOBBS à moins de 30 euros

Découvrez le grille pain Russel Hobbs, 29,99€ au lieu de 49,99€

On nous a toujours répété que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, mais c’est surtout un gros kif. Rien de mieux que de commencer une journée avec des tartines avec beaucoup de beurre (salé) ! Ce grille-pain est à -40% pour vous offrir joie et bonheur tous les matins.

Aspirateur Rowenta Silence Force à moins de 100 euros

Découvrez l’aspirateur ROWENTA, 99,99€ au lieu de 159,99€

S’il est temps pour vous de changer d’aspirateur, le Black Friday va vous sauver la vie ! Il y ’a évidemment plus fun et glamour que d’investir dans un aspirateur mais celui-ci va vous- donner de quoi vous réjouir (un peu). Cet aspirateur Rowenta va vous éviter la migraine post ménage grâce à son niveau sonore très bas — même en position maximale vous pouvez passer l’aspirateur sans couvrir, par exemple, le bruit de la télé. Petit plus, il a une capacité de 4,5L, ce qui lui offre une grande autonomie.

Autocuiseur SEB Clipso Minute à moins de 80 euros

Découvrez l’autocuiseur SEB Clipso Minute, 79,99€ au lieu de 152,76€

Cdiscount vous propose de régaler toute la famille avec cette cocotte minute Clipso Minute. Elle peut contenir jusqu’à 9 litres, elle est simple d’utilisation et convient à tous les feux (même à induction).

Machine à café Bosh Tassimo Suny à moins de 40 euros

Découvrez la Tassimo Bosch, 39,99€ au lieu de 99,99€

Pour démarrer la journée du bon pied ou affronter une bonne grosse gueule de bois, cette machine Bosh Tassimo Suny peut devenir une très bonne alliée dont vous ne saurez plus vous passer. Elle vous permet de faire jusqu’ à 40 boissons chaudes différentes — cappuccino, latte ou chocolat chaud, même si cela semble un peu fort de café, il y ’en a pour tous les goûts !

Mini four Russell Hobbs à moins de 80 euros.

Découvrez le mini four Russell Hobbs, 79,99€ au lieu de 109,99€

Pour les petits budgets et les petites cuisines Russell Hobbs à ce qu’il vous faut. Ce mini four est compact et va permettre d’équiper même une kitchenette d’étudiant. Ce four posable Russell Hobbs est doté de 5 modes de cuisson, d’une minuterie de 60 minutes, d’une capacité de 12,6L et de trois positions de grille. Pizza, légumes ou poulet rôti, c’est vous le chef !

Sodastream Ppirit noir à moins de 50 euros.

Découvrez la machine à soda Sodastream, 49,99€ au lieu de 89,90€

Il est temps d’en finir avec les packs de bouteilles de soda dans le panier de courses. Moins de plastiques et plus de bulles, la sodastream à moins de 50€ vous propose des boissons pétillantes à volonté et sans le moindre effort grâce à l’eau de votre robinet

Multicuiseur intelligent Cookeo de Moulinex à moins de 200 euros

Découvrez le Cookeo multicuiseur Moulinex, 199,99€ au lieu de 239,99€

À quelques semaines du réveillon, si vous êtes chargée du repas et que cette tâche vous procure quelques angoisses, ce multicuiseur Moulinex peut devenir votre meilleur allié. Il possède une capacité de 6L de quoi pouvoir régaler toute la famille. Ces 6 modes de cuisson et ces 100 recettes pré-programmées vont faire de lui le commis de cuisine idéal. Grâce au Cookeo vous pouvez cuisiner l’esprit léger sans craindre que votre préparation ne finisse brûlée.

Blender chauffant Moulinex à moins de 60 euros

Découvrez le blender chauffant Moulinex, 59,99€ au lieu de 89,99€

Pour se réchauffer en hiver quoi de mieux qu’une bonne soupe maison ? Ce blender chauffant vous propose de réaliser jusqu’à 1.2L de vos soupes préférées en un rien de temps grâce à ses 3 programmes automatiques de préparation : soupe crémeuse, gaspacho ou encore soupe avec des morceaux (ce programme est aussi adapté pour des préparations froides comme les smoothies)

Appareil à raclette pour 8 personnes à moins de 30€

Appareil à raclette DOMO, 29,99€ au lieu de 49,99€

La saison des raclettes est officiellement là — et il n’est pas trop tard pour vous équiper avec ce modèle idéal pour 8 personnes ! Le combo grill + chauffe-fromage devrait vous faire vivre de belles soirées d’hiver entre amis.

Machine à grains de café Krups à moins de 300€

Machine à grains de café Krups, 299,99€ au lieu de 559,99€

Si vous souhaitez devenir la meilleure barista de France, c’est peut-être le moment d’investir dans cette machine à café à grains Krups pour des cafés parfaits ! Certes, c’est encore un budget mais à presque -50%, difficile de passer à côté.

Café en grains Lavazza, 9,05€ au lieu de 13,51€

Et puis tant qu’à faire, autant s’équiper complètement avec ce paquet de grains de café Lavazza lui aussi en promotion pour le Black Friday.

Le robot de cuisine Bosch à moins de 130€

Robot de cuisine Bosch MultiTalent 8, 129,99€ au lieu de 269,99€

Cinquante fonctions ! C’est ce que promet ce robot prêt à gagner Top Chef à lui tout seul. De vos pâtes brisées à vos hachis parmentier en passant par vos desserts les plus délicats, il est prêt à s’imposer comme votre meilleur allié aux fourneaux.

L’aspirateur sans fil Bosch à moins de 150€

Aspirateur sans fil Bosch Flexxo, 149,99€ au lieu de 269,99€

On a dit quoi ? Que les câbles, c’est chiant. Et ça vaut autant pour les casques audio que pour les aspirateurs ! Alors cet aspirateur-balai sans fil arrive en Y dans votre intérieur, avec ses accessoires fort pratiques de type embout pour fissures ou brosse pour meubles. Il inclut même un petit aspirateur main dans son manche, le coquin.

La centrale vapeur PHILIPS à moins de 150€

Centrale vapeur PHILIPS, 149,99€ au lieu de 279,99€

Cette centrale vapeur va devenir votre meilleure alliée contre les tissus tenaces. Avec sa garantie 0 brûlure sur tous les tissus et sa vapeur ultra-puissante, les plis vont vite devenir un vieux souvenir !

Le défroisseur STEAMONE à moins de 30€

Défroisseur, 31,99€ au lieu de 69,99€

Pour en finir avec la planche à repasser, ce défroisseur en promotion va faire votre bonheur. Compact et prêt à l’emploi en quelques secondes : vous n’aurez plus besoin de courir partout pour repasser votre chemise 5 min avant de partir pour votre rendez-vous.

Épilateur électrique Braun Silk-epil 9 à 72,99€ au lieu de 135€

Découvrez l’épilateur Braun Silk-épil 9, 72,99€ au lieu de 135€

S’épiler à la maison, c’est souvent douloureux pour un résultat parfois peu satisfaisant. Adieu le pot de cire chaude dans le micro-ondes, l’épilateur électrique Braun Silk Épil 9 vous propose une épilation efficace et peu douloureuse. Il est 100% étanche : vous pourrez donc vous épiler rapidement sous la douche sans avoir à fermer les yeux et compter jusqu’à trois avant de retirer vos poils.

Sèche-cheveux Remington à moins de 25 euros

Découvrez le sèche-cheveux Remington, 24,99€ au lieu de 39,99€

Si votre sèche-cheveux vient de rendre son dernier souffle et qu’il est l’outil indispensable de votre salle de bain, ce modèle par Remington pourra vous satisfaire. Il est équipé de deux vitesses, de trois températures et d’une touche air froid pour fixer votre brushing. Il est livré avec deux concentrateurs et un diffuseur pour prendre soin de vos jolies boucles.

Styler iconique GHD gold à 140 euros au lieu de 200 euros

Découvrez le styler GHD gold, 140€ au lieu de 200€

Cheveux lisses ou bouclés, le styler GHD Gold saura vous séduire et vous offrir le look que vous voulez. Pour un lissage parfait ou un effet ondulation « retour de la plage » en tour de main, il vous fera rapidement passer dans l’ère du good hair day.

Lisseur et son elixir brillance à moins de 50 euros

Découvrez le lisseur Saint-Algue et son Elixir, 49,99€ au lieu de 69,99€

Si vous faites la guerre aux frisottis, ce lisseur Saint-Algue saura mettre fin à la bataille. Petit et maniable, il est doté de cinq températures allant de 150 °C à 230 °C et d’une fonction vapeur pour sublimer votre chevelure. Il est accompagné de son Elixir de brillance qui protège et hydrate vos cheveux.

Fer à boucler Babyliss Curl Secret Optimum à moins de 50 euros

Découvrez Babyliss Curl Secret Optimum, 49,99€ au lieu de 99,99€

Comme pour beaucoup de choses, l’herbe est souvent plus verte chez le voisin. Quand on a les cheveux frisés, on les aime lissés, et quand on a les cheveux lisses, on les préfère bouclés. Le fer à boucler Curl Secret Optimum de Babyliss a donc des chances de faire des heureuses. Que vous ayez les cheveux raides ou alors que vous souhaitiez redéfinir vos boucles, le Babyliss est là pour vous aider. Le cheveux est chauffé autour du fer dans un espace fermé pour un résultat longue durée. Selon la nature de vos cheveux et le résultat que vous souhaitez obtenir, ce boucleur possède trois réglages de durée et de température.

Brosse à dent Oral B pro 2 à moins de 37 euros

Découvrez la brosse à dent Oral B PRO2, 26,99€ au lieu de 59€

Pour avoir les dents blanches, la brosse à dents électrique est devenu un incontournable du rebord de lavabo. La Oral-B pro va prendre soin de votre sourire, en éliminant jusqu’à 100% de plaque dentaire en plus qu’un brossage manuel, et en vous aidant à vous brosser les dents plus longtemps grâce à son minuteur intégré.

Le sèche-cheveux volumisant Revlon à moins de 30€

Sèche-cheveux volumisant Revlon, 29,99€ au lieu de 59,99€

Si vous n’avez pas le volume d’une perruque de RuPaul et que vous aimeriez parfois donner du pep’s à votre crinière, ce sèche-cheveux bourré de technologie, d’une puissance de 1 100 Watts et au revêtement en céramique sera votre meilleur allié !

Allez, on vous laisse, mais n’allez pas trop loin : tout au long du Black Friday, Madmoizelle vous accompagnera en publiant des sélections et en les actualisant !À lire aussi : Voici les meilleurs deals du Black Friday sur le parfum