Billy Porter signe une comédie romantique pour ado avec une héroïne trans et noire, et on a hâte

Anything’s possible met en scène une adolescente trans qui navigue entre sa dernière année de lycée, son premier amour, et le passage à l’âge adulte. Une comédie romantique pleine de joie qu’on a hâte d’avoir sous les yeux !

On connait Billy Porter pour son rôle de Pray Tell dans Pose, ses engagements politiques ou ses incroyables tenues sur les tapis rouge. C’est une nouvelle casquette qu’on lui découvrira cet été : celle de réalisateur de film. Plus précisément d’une comédie romantique adolescente nommée Anything’s possible (Tout est possible), qui sortira le 22 juillet sur la plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo !

Anything’s possible et la joie des premières amours

Scénarisé par Ximena García Lecuona, Anything’s possible raconte l’année de terminale de Kelsa, une adolescente trans dont la concentration est mise à mal quand son camarade Khal tombe amoureux d’elle et se met en tête de la séduire. Au programme : un crush, des doutes, des soupirs et des questionnements d’importance.

Anything’s possible trailer, Prime Video / Capture d’écran Youtube

Le film montrera « la joie, la tendresse et la douleur des premières amours » selon Billy Porter, mais offrira aussi une représentation confiante et épanouie de jeune fille noire et trans, loin du trauma porn dont l’industrie du cinéma se repaît si souvent. Représentation qui manque cruellement, au point que l’actrice principale du film, Eva Reign, racontait récemment au média américain Them :

« Le film s’appelle Tout est possible, mais je n’y croyais pas. Toute ma vie, j’ai voulu être actrice, mais après avoir reçu l’appel [qui indiquait que j’étais prise pour le rôle], je me disais « Je suis une femme noire trans — je n’aurai pas le rôle principal dans un film. Ce n’est pas possible. J’aurai déjà de la chance si je joue l’amie de quelqu’un.« Eva Reign pour Them.com

On a hâte de pouvoir le voir le 22 juillet !

Crédit photo : Anything’s possible trailer, Prime Video / Capture d’écran Youtube