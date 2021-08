C’est une première : Bilal Hassani aura un homme pour partenaire dans Danse avec les stars !

C’est officiel : le chanteur Bilal Hassani dansera avec un homme dans la compétition télévisée de TF1. Un premier couple de même genre dans l’histoire de DALS France !

« Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup », chante notamment Bilal Hassani dans son titre Roi qui a mené cet ancien candidat de The Voice Kids à représenter la France à l’Eurovision en 2019. Eh bien, les rageux risquent de rager encore longtemps puisque l’artiste comptera bien parmi les candidats de la onzième saison de Danse avec les stars. Et il y dansera avec un autre homme !

📣 #BreakingNews

Il y aura un “ROI” dans cette saison de #DALS ! 😉 @iambilalhassani intègre la #DALSfamily ✨

RDV bientôt pour Danse Avec Les Stars sur @TF1 et @MYTF1 💃🕺 pic.twitter.com/baCv6ifOuT — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) August 20, 2021

La rumeur disait vrai : Bilal Hassani dansera avec un autre homme dans DALS

Comme l’annonçaient déjà plusieurs sites d’informations, dont PureMédias, le jeune chanteur fera face à un jury recomposé — avec toujours Chris Marques, la danseuse Denitsa Ikonomova déjà aperçue dans l’émission, et le grand couturier Jean-Paul Gaultier. C’est François Alu, premier danseur du Ballet de l’Opéra de Paris, qui complète officiellement le jury.

Autre information plus inédite : Bilal Hassani dansera bien avec un partenaire masculin. Ce sera la première fois que l’édition française de cette compétition de danse télévisuelle accueillera un duo de même genre. Pour une émission en prime time avec une audience aussi massive (suivie par plus de 3,13 millions de téléspectateurs, selon Médiamétrie), ça risque clairement de casser les codes traditionnels.

Et pourquoi pas ? Car cette représentation peut contribuer à visibiliser la diversité des identités et expressions de genre possibles, à alimenter l’ouverture d’esprit, l’acceptation, et même la célébration des différences !

En compétition avec Bilal Hassani, plusieurs noms se démarquent comme les chanteuses Lââm, Wejdene, et Lola Dubini, le youtubeur Michou, l’actrice Lucie Lucas, l’acteur Jean-Baptiste Maunier, ou encore l’artiste burlesque Dita Von Teese ! Plus surprenant encore, il y aura même un ancien candidat de Koh Lanta, Moussa (finaliste Koh-Lanta 2003-2012-2020, et accessoirement champion du monde de boxe chinoise). C’est donc un sacré casting qui s’annonce sur le parquet de DALS.

À lire aussi : Bilal Hassani dépoussière la masculinité